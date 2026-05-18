Giornalismo sotto attacco in Italia

Addio a Marco Vignudelli, ci mancherà la sua passione civile

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Redazione
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È morto il giornalista Marco Vignudelli. Ne dà notizia l’Esecutivo Usigrai lunedì 18 maggio 2026. «Giornalista di lungo corso, oggi in pensione, Marco non ha mai lasciato il suo impegno a fianco del sindacato. Insieme all’Usigrai è stato uno dei principali fautori dell’accordo che nel 2019 portò al riconoscimento del Contratto giornalistico nei programmi di rete della Rai», scrivono in una nota i rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico, che si stringono a famigliari e amici, concludendo: «Ci mancherà la sua passione civile e professionale nella difesa dell’autonomia e indipendenza dell’informazione».

Classe 1956, giornalista professionista iscritto all’Ordine dal 1980, nella sua lunga carriera Vignudelli – 70 anni compiuti da poco – ha ricoperto ruoli di vertice nell’Usigrai, era presidente della Commissione contratto di Stampa Romana e consigliere del direttivo dell’Associazione. A lungo impegnato anche in politica è stato portavoce in Europa di Romano Prodi.

«Una persona perbene, un appassionato e generoso sindacalista», ricorda Paolo Serventi Longhi, presidente dell’Ungp.

Articolo 21 si unisce al dolore della famiglia, dei colleghi e di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato.

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