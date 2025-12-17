A febbraio il Premio intitolato ad Andrea Purgatori

0 0

Un riconoscimento dedicato al giornalismo d’inchiesta, nel nome di chi ha fatto della ricerca della verità una scelta di vita. Debutta il Premio Nazionale Andrea Purgatori, istituito in memoria del giornalista e sceneggiatore scomparso, figura centrale del panorama italiano per rigore, curiosità e capacità di raccontare ciò che molti avrebbero preferito tenere nascosto. La prima edizione si terrà l’1 febbraio a Bologna, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna e dell’Ordine dei Giornalisti.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21