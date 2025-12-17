A febbraio il Premio intitolato ad Andrea Purgatori

Giornalismo sotto attacco in Italia

Un riconoscimento dedicato al giornalismo d’inchiesta, nel nome di chi ha fatto della ricerca della verità una scelta di vita. Debutta il Premio Nazionale Andrea Purgatori, istituito in memoria del giornalista e sceneggiatore scomparso, figura centrale del panorama italiano per rigore, curiosità e capacità di raccontare ciò che molti avrebbero preferito tenere nascosto. La prima edizione si terrà l’1 febbraio a Bologna, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna e dell’Ordine dei Giornalisti.

