Giornalismo sotto attacco in Italia

Condannato anche in Appello l’attivista di Azione Skinhead che minacciò Berizzi. Odiare deve costare

Articoli
Redazione
0 0
La Corte d’Appello ha confermato anche in secondo grado la condanna di Giovanni Fasolino per la frase “Creperai infame” scritta contro il giornalista Paolo Berizzi, sotto scorta per le minacce di morte dei gruppi neofascisti. Il condannato è, appunto, un neofascista. Fasolino, 55 anni, ex Azione Skinhead, nel 2019 aveva scritto questo e altro sui social. I giudici hanno comminato una sanzione pecuniaria di 400 euro che Berizzi ha devoluto ad Articolo 21 come le altre già ottenute nei processi che lo vedono quale parte lesa nel segno di una battaglia comune contro il rigurgito del fascismo in Italia. Nel processo erano costituite quali parti civili il Consiglio Nazionale dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, a loro volta risarciti. Odiare deve costare e la battaglia contro la rinascita, peraltro vietata dalla Costituzione, di organizzazioni neofasciste non è solo una questione politica ma anche giudiziaria quando tali organizzazioni cercano di prevaricare il libero pensiero.
(Nella foto Paolo Berizzi)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

Nuovo raid mafioso contro la coop di Libera a Polistena. Rubati quintali di arance, devastato l’agrumeto

Redazione

Il filo che collega attacchi alla magistratura e più scorta a Ranucci: controllo in cambio di sicurezza

Davide Mattiello

Continua l’assalto del Governo a Bologna: è la volta dell’Università

Loris Mazzetti

Pluralismo dell’informazione: siamo un Paese a rischio medio alto

Redazione

Perché generali e ammiragli vanno all’attacco?

Stefano Lamorgese

Sinagoga Monteverde. Sant’Egidio: un’offesa alla memoria di tutta la città

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.