Giornalismo sotto attacco in Italia

RWM: espansione senza alcuna autorizzazione

Articoli
Ottavio Olita
0 0

Per la quinta volta consecutiva ci occupiamo della fabbrica di bombe del Sulcis, emblema di quella corsa all’economia di guerra che sta coinvolgendo anche il nostro Paese.

Prevista per metà dicembre, non oltre comunque il 17 come da ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale, la giunta regionale dovrà esprimersi sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del programma di raddoppio della fabbrica di bombe RWM. Ampliamento duramente contrastato da molte associazioni ambientali e culturali del Sulcis Iglesiente, la zona del sud ovest della Sardegna nella quale sorge, per i rischi che può comportare per il territorio ma anche, e soprattutto, perché le armi sofisticare prodotte portano la morte tra le popolazioni civili di molti paesi in guerra, quindi non solo a Gaza e nel resto del Medio-Oriente.

Bene, mentre si è in attesa della decisione politica, la fabbrica si guarda bene dal restare ferma e cosa fa? Acquisisce magazzini in altre zone della Sardegna per depositarvi materiali che poi servono per la produzione delle armi. Grazie ad un gruppo di cittadini del Medio Campidano si è scoperto che, di nascosto, senza alcuna richiesta o comunicazione, la fabbrica di bombe sta utilizzando dei depositi di Villacidro, distante una quarantina di chilometri dallo stabilimento, per depositarvi materiali che poi saranno utilizzati nella fabbrica.

Simbolicamente la scelta appare ancor più grave. I magazzini sorgono all’interno del recinto di una fabbrica che produceva carrozze ferroviarie, la Keller, da anni dismessa perché, senza alcuna tutela, non aveva più ricevuto commesse. Come dire: da un’economia di pace ad una di guerra, senza altre alternative. E tutto questo accade mentre le promesse dei ministri Urso e Calderone sull’impegno per salvare la produzione industriale del Sulcis, in particolare a Portovesme, si sono rivelate fasulle e mentre un gruppo di operai ha occupato il tetto del silo a 40 metri d’altezza dell’Eurallumina, altra fabbrica del Sulcis che sta attraversando una grave crisi. Gli operai hanno interrotto l’occupazione dopo che la ministra del lavoro li ha invitati ad un incontro a Roma per il prossimo 10 dicembre. Non si sa ancora cosa ne verrà fuori. Si capisce bene, quindi, qual è il terribile ricatto occupazionale cui devono far fronte le organizzazioni sindacali alle quali l’ampliamento della RWM viene prospettata come unica possibilità di lavoro in tutta la zona, senza che sul tavolo venga avanzata alcuna proposta di riconversione.

Molte le interrogazioni alle istituzioni da parte di organizzazioni del territorio. In una si chiede addirittura se e perché, nel caso la risposta fosse positiva, sia stato ordinato il divieto di sorvolo della zona industriale di Villacidro. Sabato prossimo, per iniziativa dell’associazione ‘Su entu nostu’, si terrà una marcia di protesta e un sit-in davanti alla struttura in cui è custodito il materiale destinato alla RWM. Ed è probabile che la questione sarà affrontata anche nella tre giorni di dibattiti sulla pace organizzati a Cagliari dall’ARCI nazionale e che ha per titolo ‘Nel mare di mezzo – Legami mediterranei’.

Per fortuna è ancora diffusa una forte coscienza civile che, nonostante il voto al parlamento europeo, dichiarazioni, prese di posizione che preannunciano inevitabili scene di guerra, si impegna per opporsi all’unica folle propaganda guerrafondaia. La Sardegna che, oltre tutto ha le maggiori servitù militari d’Italia, è un emblema di impegno per il pacifismo.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Da piazza Fontana alla stazione di Bologna. La mano fascista dietro alle stragi della strategia della tensione

Daniele Biacchessi

Nuova condanna per il regista iraniano Jafar Panahi

Ahmad Rafat

La lotta dei democratici contro il nazifascismo strisciante

Ottavio Olita

Paolo Berizzi a Piacenza ospite di Cgil e Presidio di Art21 di Piacenza per presentare il suo libro

Giovanna Palladini

Dio mio, “garanti” della privacy, come siete caduti in basso

Vincenzo Vita

Giornata mondiale della disabilità, tempi duri per avere speranze

Barbara Scaramucci
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.