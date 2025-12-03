Presentazione di Unimondo, Atlante delle Guerre – Roma, 10 dicembre

0 0

Il 10 dicembre alle 0re 11 presso la Sala Walter Tobagi della FNSI in via delle Botteghe Oscure, 54 a Roma. terrà la conferenza di presentazione della nuova testata Unimondo – Atlante delle Guerre, nata dalla collaborazione tra gli editori Fondazione Fontana (Unimondo) e Associazione 46° Parallelo ETS (Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo).

Sarà l’occasione per raccontare la nascita di questo nuovo progetto editoriale che unisce due realtà informative consolidate, mettendo in rete competenze, sguardi e risorse per offrire una piattaforma dedicata a pace, diritti umani, ambiente, cooperazione internazionale, economia circolare e terzo settore.

Unimondo – Atlante delle Guerre vuole essere un punto di riferimento per un’informazione integrativa, capace di arricchire il panorama mediatico con analisi, approfondimenti e narrazioni attente ai processi globali e alle persone.

Durante la conferenza interverranno rappresentanti delle due redazioni e delle due organizzazioni promotrici, che illustreranno visione, missione e obiettivi della nuova testata.

