Giornalismo sotto attacco in Italia

Presentazione di Unimondo, Atlante delle Guerre – Roma, 10 dicembre

News
Redazione
0 0

Il 10 dicembre alle 0re 11 presso la Sala Walter Tobagi della FNSI in via delle Botteghe Oscure, 54 a Roma. terrà la conferenza di presentazione della nuova testata Unimondo – Atlante delle Guerre, nata dalla collaborazione tra gli editori Fondazione Fontana (Unimondo) e Associazione 46° Parallelo ETS (Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo).

Sarà l’occasione per raccontare la nascita di questo nuovo progetto editoriale che unisce due realtà informative consolidate, mettendo in rete competenze, sguardi e risorse per offrire una piattaforma dedicata a pace, diritti umani, ambiente, cooperazione internazionale, economia circolare e terzo settore.

Unimondo – Atlante delle Guerre vuole essere un punto di riferimento per un’informazione integrativa, capace di arricchire il panorama mediatico con analisi, approfondimenti e narrazioni attente ai processi globali e alle persone.

Durante la conferenza interverranno rappresentanti delle due redazioni e delle due organizzazioni promotrici, che illustreranno visione, missione e obiettivi della nuova testata.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

“Il Boss della Banda della Magliana” e “La supertestimone del caso Orlandi” di Raffella Notariale. Incontro pubblico, 10 dicembre Roma

Redazione

Il libro omofobo contestato a Latina, il teatro resta vuoto

Redazione

I poster della campagna “Stop killing women” allo stadio via del mare di Lecce

Redazione

El Fasher/Sudan, MSF: “Dai nostri pazienti racconti catastrofici di uccisioni di massa, torture e rapimenti. Sfollati in condizioni precarie e civili ancora intrappolati o dispersi”

Redazione

Fair Play for Life 2025: l’emozione e la bellezza autentica dell’etica

Redazione

Milano ospita l’anteprima del film che racconta la storia di Fatma Hassona

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.