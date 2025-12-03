“Il Boss della Banda della Magliana” e “La supertestimone del caso Orlandi” di Raffella Notariale. Incontro pubblico, 10 dicembre Roma

Giornalismo sotto attacco in Italia

Mercoledì 10 Dicembre ore 11,00, Associazione Stampa Romana – Piazza della Torretta, 36 – 1° piano sala Efisio Serra

La Banda della Magliana, la sua genesi, la storia della sua azione non solo a Roma, le tracce criminali e la sua fine sono ancora oggetto delle cronache dei nostri giorni. Due esempi su tutti: la ricerca della verità per il caso di Emanuela Orlandi e del giudice Paolo Adinolfi e il ritrovamento probabile di un bunker al di sotto della Casa del Jazz, ex dimora di Enrico Nicoletti, considerato da investigatori e inquirenti cassiere della Banda.

Le zone d’ombra del sodalizio criminale sono state oggetto di un paio di libri editi da Newton Compton e scritti da Raffaella Notariale, collega Rai in diversi e importanti programmi di Approfondimento: “Il Boss della Banda della Magliana” e “La supertestimone del caso Orlandi”, scritto con la ormai defunta Sabrina Minardi, negli anni Ottanta amante di Enrico De Pedis, quel Renatino poi incredibilmente sepolto nella basilica di Santa Apollinare con il benestare del cardinale Ugo Poletti, all’epoca Vicario di Giovanni Paolo II e presidente della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana.

Il 10 dicembre alle 11, nella sala Efisio Serra di Stampa Romana, ne parlerà l’autrice con Pietro Orlandi, fratello di Emanuela.

Modera Lazzaro Pappagallo.

Saluti di Stefano Ferrante, segretario di Stampa Romana

