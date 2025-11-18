Giornalismo sotto attacco in Italia

Paolo Berizzi: “Vi racconto misteri e legami di CasaPound”

Articoli
Roberto Bertoni
0 0

Da poco in libreria con un testo che sta facendo particolarmente discutere (“Il libro segreto di CasaPound”, Fuoriscena editore), Paolo Berizzi ha deciso di devolvere alla nostra associazione una parte dei proventi dei numerosi processi che lo vedono coinvolto, vivendo sotto scorta da ormai sette anni e avendo a che fare tutti i giorni con attacchi, minacce di morte e insulti da parte del variegato universo neo-fascista. Nel suo nuovo libro, infatti, avvalendosi di una gola profonda all’interno del partito più segreto e inaccessibile d’Italia, il valoroso collega di Repubblica rivela misteri, legami, modalità organizzative, finanziatori e prospettive di un’organizzazione che secondo molti osservatori, tra cui noi, dovrebbe essere sciolta proprio per la sua matrice ideologica ma che invece, tuttora, occupa un palazzo in via Napoleone III e, come spiega Berizzi, ha rapporti tutt’altro che marginali con non pochi esponenti di punta dell’attuale maggioranza e dell’attuale governo.

Cosa succede, dunque, in Italia? E come si svolge la vita di un cronista nel mirino della galassia nera? Ne abbiamo parlato con il diretto interessato, ricavandone un ritratto a tutto tondo, e sinceramente sconfortante, di cosa siamo diventati.
P.S. Anche in quest’intervista abbiamo chiesto a gran voce l’impegno del governo italiano per favorire la liberazione, da parte del Venezuela, di Alberto Trentini, cooperante veneziano tenuto in ostaggio da oltre un anno ad opera dell’esecutivo di Nicolás Maduro.

