Giornalismo sotto attacco in Italia

Nasce il premio giornalistico in memoria di Andrea Purgatori

Articoli
Redazione
0 0

Nasce il Premio Nazionale Andrea Purgatori, riconoscimento annuale dedicato al giornalismo d’inchiesta in memoria del giornalista e sceneggiatore scomparso. La prima cerimonia si terrà l’1 febbraio a Bologna.   Il premio, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna e dell’Ordine dei Giornalisti, si articola in cinque sezioni: miglior giornalista carta stampata, televisione e documentario, miglior sceneggiatore d’inchiesta e miglior giornalista d’inchiesta under 40.I vincitori saranno selezionati da una giuria presieduta da Andrea Salerno, direttore di La7, e composta tra gli altri da Daria Bonfietti dell’Associazione Parenti Vittime Strage di Ustica, i giornalisti Loris Mazzetti, Paolo Conti e Fiorenza Sarzanini, il regista Marco Risi e i figli del giornalista. Partner dell’iniziativa l’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica e Articolo 21. I premi in vetro saranno realizzati artigianalmente dalla fondazione Seguso Vetri d’Arte. “Nostro padre ha sempre cercato, con ogni mezzo, di portare alla luce ciò che altri cercavano di nascondere. Questo premio è il nostro modo per continuare quella missione”, dichiarano i figli di Andrea Purgatori, che hanno promosso l’iniziativa.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

In fondo, Nordio è stato sincero!

Giuseppe Giulietti

La P2 continua ad accompagnare le sorti della nostra democrazia

Loris Mazzetti

Mattarella sotto attacco, Gelli riabilitato da Nordio. Come reagire?

Ottavio Olita

Trump, bin Salman e la manomissione della verità

Enzo Nucci

L’audizione di Giancarlo Caselli, ossigeno per la Commissione Parlamentare Antimafia

Walter Verini

Il ministro Giuli rischia di andare all’inferno

Vincenzo Vita
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.