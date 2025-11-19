Nasce il premio giornalistico in memoria di Andrea Purgatori

0 0

Nasce il Premio Nazionale Andrea Purgatori, riconoscimento annuale dedicato al giornalismo d’inchiesta in memoria del giornalista e sceneggiatore scomparso. La prima cerimonia si terrà l’1 febbraio a Bologna. Il premio, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna e dell’Ordine dei Giornalisti, si articola in cinque sezioni: miglior giornalista carta stampata, televisione e documentario, miglior sceneggiatore d’inchiesta e miglior giornalista d’inchiesta under 40.I vincitori saranno selezionati da una giuria presieduta da Andrea Salerno, direttore di La7, e composta tra gli altri da Daria Bonfietti dell’Associazione Parenti Vittime Strage di Ustica, i giornalisti Loris Mazzetti, Paolo Conti e Fiorenza Sarzanini, il regista Marco Risi e i figli del giornalista. Partner dell’iniziativa l’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica e Articolo 21. I premi in vetro saranno realizzati artigianalmente dalla fondazione Seguso Vetri d’Arte. “Nostro padre ha sempre cercato, con ogni mezzo, di portare alla luce ciò che altri cercavano di nascondere. Questo premio è il nostro modo per continuare quella missione”, dichiarano i figli di Andrea Purgatori, che hanno promosso l’iniziativa.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21