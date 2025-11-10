Giornalismo sotto attacco in Italia

Alberto Trentini, conferenza stampa a Milano ad un anno dall’arresto in Venezuela

Sabato 15 dicembre, alle 12, nella sala stampa del Comune di Milano si terrà la conferenza stampa sul tema “Alberto Trentini da un anno rinchiuso in un carcere venezuelano, senza accusa alcuna, sino a quando? “. Saranno presenti la madre Armanda Colusso Trentini e l’avvocata  della famiglia, Alessandra Ballerini con il coordinamento di Beppe Giulietti per Articolo 21 che sta seguendo la vicenda di Alberto dai primissimi giorni in cui si è avuta la notizia dell’arresto. Alla conferenza saranno presenti anche il presidente della Associazione lombarda dei giornalisti, Paolo Perucchini, e il Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, Riccardo Sorrentino.
Disegno di Mauro Biani

