Giornalismo sotto attacco in Italia

3 maggio. Papa Leone: “La libertà di stampa è spesso violata

Articoli
Giuseppe Giulietti
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“La libertà di stampa é spesso violata…” così Papa Leone oggi all’Angelus in occasione della giornata mondiale della libertà di informazione.
Ci è voluto lui per richiamare l’attenzione su una data che stava passando nella indifferenza quasi generale.
Eppure non ê stata o un anno ordinario: il massacro in Palestina e Libano, la repressione in Iran, i bavagli contro ogni pensiero critico in Russia e in Cina, gli assalti di Trump contro ogni domanda scomoda o inchiesta sgradita, per non parlare di casa nostra : l’Italia ha ignorato il Media Freedom Act e ha superato l’Ungheria di Orban nel numero di querele bavaglio scagliate contro giornalisti, scrittori, disegnatori invisi al regime.
Comunque grazie a Leone per aver fatto sentire la sua voce autorevole dalla parte dei cronisti torturati, uccisi, imbavagliati.
Restiamo in attesa che voci altrettanti autorevoli vogliano condividere le sue parole, e magari, a partire da casa nostra, vogliano adeguare le normative a quelle richieste, sin qui invano, dalla commissione e dal parlamento europeo.

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