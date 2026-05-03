3 maggio. Papa Leone: “La libertà di stampa è spesso violata

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“La libertà di stampa é spesso violata…” così Papa Leone oggi all’Angelus in occasione della giornata mondiale della libertà di informazione.

Ci è voluto lui per richiamare l’attenzione su una data che stava passando nella indifferenza quasi generale.

Eppure non ê stata o un anno ordinario: il massacro in Palestina e Libano, la repressione in Iran, i bavagli contro ogni pensiero critico in Russia e in Cina, gli assalti di Trump contro ogni domanda scomoda o inchiesta sgradita, per non parlare di casa nostra : l’Italia ha ignorato il Media Freedom Act e ha superato l’Ungheria di Orban nel numero di querele bavaglio scagliate contro giornalisti, scrittori, disegnat ori invisi al regime.

Comunque grazie a Leone per aver fatto sentire la sua voce autorevole dalla parte dei cronisti torturati, uccisi, imbavagliati.

Restiamo in attesa che voci altrettanti autorevoli vogliano condividere le sue parole, e magari, a partire da casa nostra, vogliano adeguare le normative a quelle richieste, sin qui invano, dalla commissione e dal parlamento europeo.

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