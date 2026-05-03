3 maggio – In Europa abbiamo un problema, i media pubblici condizionati. Il dossier di Efj

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I media di servizio pubblico (PSM) in Europa sono oggetto di attacchi senza precedenti: dalla Finlandia all’Italia, passando per Francia, Slovacchia, Lituania e Repubblica Ceca – e molti altri paesi. In occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa (#WPFD2026), la Federazione europea dei giornalisti (EFJ) si fa portavoce dei media di servizio pubblico come infrastruttura democratica fondamentale, sottolineando che la loro qualità, indipendenza e un solido finanziamento sono indispensabili per promuovere dibattiti informati e pluralistici.

Si tratta di un effetto domino che si sta manifestando sotto i nostri occhi da diversi anni: i governi europei stanno cercando di indebolire, minare o esercitare un maggiore controllo politico sui media di servizio pubblico. Quasi ovunque, si tratta della stessa retorica, influenzata in primo luogo da populisti ed estremisti, che sostengono che i media di servizio pubblico siano di sinistra, troppo costosi e non più rilevanti per il grande pubblico. In vigore dall’agosto 2025, l’European Media Freedom Act (EMFA), che mira specificamente a proteggere e rafforzare le emittenti pubbliche e i loro giornalisti, sembra più attuale che mai. Ma deve ancora dimostrare la sua efficacia.

« È fondamentale sottolineare che non c’è risposta al populismo, non c’è difesa della verità e non c’è dibattito pubblico inclusivo senza il giornalismo. Ma anche all’interno dei media di servizio pubblico, soprattutto tra i dirigenti, spesso non si comprende una verità fondamentale: senza un giornalismo forte, professionale e indipendente, non c’è servizio pubblico», ha affermato Maja Sever , presidente dell’EFJ e giornalista presso l’emittente pubblica croata HRT.

Secondo i dati dell’Unione europea di radiodiffusione (EBU), i finanziamenti reali per i media di servizio pubblico nei 27 Stati membri dell’UE sono diminuiti del 7,4% nell’ultimo decennio. Tagli di bilancio, abolizione del canone televisivo, calo dei ricavi pubblicitari, ristrutturazione della governance: in molti paesi, ai giornalisti viene chiesto di fare di più con meno.

In Francia , France Télévisions si trova ad affrontare una riduzione senza precedenti dei finanziamenti statali, che sta portando a tagli al personale, alla produzione e alla creazione di programmi, e al timore di influenze politiche sui contenuti editoriali, mentre il tema dei finanziamenti diventa oggetto di un dibattito sempre più acceso. Negli ultimi mesi, l’estrema destra ha istituito una commissione d’inchiesta sulla “neutralità, il funzionamento e il finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo”, sospettandola di parzialità a sinistra e mancanza di neutralità, nel tentativo di screditare e minare la fiducia nell’emittente pubblica. A un anno dalle elezioni presidenziali, l’indebolimento del servizio pubblico radiotelevisivo francese appare come la soluzione sbagliata.

In Lituania , la LRT sta attualmente affrontando una grave crisi dopo che una verifica sulla sua “neutralità politica” e sui finanziamenti ha portato a proposte di riforme legislative, tra cui il congelamento del bilancio annuale della LRT per i prossimi tre anni e la modifica di norme specifiche che regolano la rimozione del direttore generale.

Nella Repubblica Ceca , un nuovo disegno di legge governativo propone di modificare radicalmente il modello di finanziamento della televisione ceca (ČT) e della radio ceca (ČRo) senza un’adeguata consultazione, aprendo la strada a incertezza giuridica, pressioni esterne e all’indebolimento dell’autonomia editoriale.

In Italia , la RAI è afflitta dalla continua ingerenza del governo nella gestione, da nomine politicizzate e dalla conseguente cancellazione di programmi e dall’esodo di giornalisti. Nell’ultimo anno, la RAI ha dovuto inoltre affrontare ulteriori tagli al budget, nonché un disegno di legge attualmente in discussione in Parlamento volto a riformare la sua struttura di governance.

Al confine dell’Unione Europea, nel Regno Unito , la BBC ha annunciato il più grande taglio di posti di lavoro degli ultimi 15 anni, mentre in Bosnia -Erzegovina la BHRT si trova in una crisi finanziaria esistenziale a causa di un modello di finanziamento disfunzionale e dei debiti accumulati.

Su una nota più positiva, è incoraggiante vedere le diffuse manifestazioni pubbliche a sostegno dei media di servizio pubblico in questi paesi, con così tanti cittadini che si mobilitano per difendere i propri media di servizio pubblico dai tentativi di indebolirli. In Svizzera , i cittadini hanno recentemente sostenuto un sistema radiotelevisivo pubblico forte, indipendente e di alta qualità, respingendo l'”Iniziativa SBC” che mirava a ridurre il canone annuale di abbonamento per la Radiotelevisione Svizzera (SCR).

I media di servizio pubblico devono certamente intraprendere riforme significative per adattarsi alle nuove abitudini informative e far fronte a un contesto politico ostile alla critica. L’attenzione dovrebbe invece concentrarsi sul rafforzamento dell’etica professionale e della trasparenza, investendo in un’informazione di qualità e nel coinvolgimento del pubblico, in programmi di inchiesta e in contenuti pluralistici, guidati dall’impegno ad agire in piena trasparenza e responsabilità nei confronti del pubblico.

Solo così i media di servizio pubblico potranno rimanere una parte indispensabile dell’infrastruttura critica in un ecosistema informativo dominato da pochi monopoli digitali che sono (co)responsabili del declino del giornalismo e dei giornalisti.

“Rafforzare il ruolo dei media di servizio pubblico deve essere in cima all’agenda politica di ogni leader democratico. Dovrebbe inoltre figurare tra le priorità di ogni cittadino come bene pubblico che appartiene a tutti, in un panorama informativo guidato dall’economia dell’attenzione, che tende a dare risalto a titoli sensazionalistici, propaganda e disinformazione”, ha affermato Renate Schroeder, direttrice dell’EFJ .

In occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, la EFJ celebra il ruolo imprescindibile dei media di servizio pubblico come infrastruttura democratica fondamentale, nonché la professionalità dei giornalisti che vi operano, in un’epoca dominata dai social media, dove la disinformazione e la misinformazione si diffondono senza controllo e il giornalismo rigoroso e indipendente è una risorsa sempre più rara.

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