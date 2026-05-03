Giornalismo sotto attacco in Italia

3 maggio – Bartoli, senza memoria non c’è futuro, ma servono azioni concrete per la libertà di stampa e agibilità giornalisti

Articoli
Redazione
0 0

“I giornalisti italiani hanno versato un alto tributo di sangue per la libertà di stampa, 31 uccisi per aver cercato la verità, per raccontare fatti scomodi: criminalità organizzata, poteri occulti, corruzione, l’orrore delle guerre, dei massacri e di turpi traffici internazionali. Facevano solo il loro mestiere. Il 3 maggio è la giornata alla loro memoria, ma anche la giornata internazionale della libertà di stampa e ringrazio Papa Leone per averlo ricordato oggi nel corso del Regina Coeli”. E’ quanto afferma in una nota il Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli a margine del discorso del Papa.

“Intanto – aggiunge il Presidente del Cong –  la situazione in Italia è sempre più grave. Le classifiche di RSF vedono scivolare l’Italia al 56° posto, così come confermano gli allarmi delle varie organizzazioni europee di monitoraggio sulla libertà dei media. Le raccomandazioni della Commissione UE cadono nel vuoto, in particolare sulle azioni giudiziarie intimidatorie, civili e penali (le SLAPP), che pesano come spade di Damocle sulla testa dei giornalisti. Anche le annunciate aggravanti contro le aggressioni e le minacce ai cronisti – che continuano ad aumentare in modo esponenziale – sono state derubricate a legge ordinaria. Per non parlare dei temi del lavoro e dell’equo compenso, sospesi in un limbo. Come Ordine nazionale abbiamo detto tutto questo, dati alla mano, al Presidente della Repubblica, ai presidenti di Senato e Camera, in tutte le audizioni in Parlamento. Evitiamo, però, che le celebrazioni si trasformino in vuota retorica; la memoria degli uccisi si onora mettendo in atto azioni concrete per la libertà di stampa, rimuovendo norme inadeguate e ostative e favorendo la piena agibilità per i giornalisti a svolgere la loro professione. Non un interesse di categoria, ma per il diritto dei cittadini ad essere correttamente informati.”

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

3 maggio. Papa Leone: “La libertà di stampa è spesso violata

Giuseppe Giulietti

3 maggio – TeleMeloni peggio di TeleBerlusconi !

Loris Mazzetti

3 maggio. Libertà di stampa? Quanta ipocrisia nell’ossequiare i potenti…

Paolo Borrometi

3 maggio – In Europa abbiamo un problema, i media pubblici condizionati. Il dossier di Efj

Redazione

3 maggio – Leila, ‘nel buio dell’Afghanistan mi aggrappo alla scrittura’. Storie dal Festival Imbavagliati

Redazione

3 maggio – Chi vuole (davvero) la libertà di stampa?

Vittorio Di Trapani
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.