Meglio non parlare di mafia a scuola, specie nel Veneto

Il 3 dicembre prossimo si sarebbe dovuto tenere un incontro sulle infiltrazioni mafiose in Veneto con gli studenti del Liceo “Benedetti-Tommaseo” di Venezia, il più antico e prestigioso della città. Tra i relatori anche Walter Molino, invitato della trasmissione Report, giornalista investigativo con una lunga esperienza iniziata negli anni delle stragi di Palermo. Con Molino anche il sostituto procuratore della Dda di Venezia Federica Baccaglini, che ha indagato e chiesto il rinvio a giudizio di Luigi Brugnaro e più di recente ha fatto arrestare Santino Mercurio come capo della locale di ndrangheta di Verona.

Il Dirigente scolastico aveva approvato l’iniziativa a fine settembre, anche perché il tema è compreso nel piano di studi di educazione civica.

Sarebbero stati coinvolti un centinaio di studenti. Ieri con un’email la scuola ha comunicato l’annullamento dell’iniziativa “per motivi di organizzazione interna e per un calendario fitto di impegni”.

Forse è meglio non parlare di mafia in campagna elettorale, anche se si sottraggono gli studenti da una formazione preziosa.

(Nella foto Walter Molino)

