Giornalismo sotto attacco in Italia

Strage di Ustica: la digitalizzazione degli atti giudiziari è bloccata. Disinteresse burocratico o strategica inadempienza?

Articoli
Loris Mazzetti
0 0

Tutto ciò che riguarda verità e giustizia sulle stragi avvenute in Italia dal dopoguerra ad oggi, nonostante leggi e protocolli che consentirebbero la digitalizzazione per facilitare la consultazione dei documenti riguardanti i procedimenti giudiziari, è sempre più difficile da raggiungere. Come è stato dimostrato per la Strage della Stazione di Bologna del 2 agosto 1980, la digitalizzazione degli atti giudiziari è stata fondamentale per scoprire mandanti, finanziatori e gli esecutori materiali mancanti.

È la volta della Strage di Ustica del 27 giugno 1980: la denuncia di Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione Parenti delle Vittime della Strage, impone un intervento immediato: «È grave che dopo svariate riunioni del Tavolo del Protocollo per la realizzazione della digitalizzazione dei processi di interesse storico, non si sia arrivati ancora all’avvio del progetto per la definitiva realizzazione della digitalizzazione dei documenti riguardanti il procedimento giudiziario per la Strage di Ustica».

Il protocollo del Tavolo tecnico, rinnovato dai Ministri della Giustizia e della Cultura, scadrà nel 2027 e dovrebbe garantire la continuità della digitalizzazione di documenti fondamentali per la storia dell’Italia repubblicana. Nel protocollo sta scritto che «il progetto opera nell’ambito della Rete degli archivi per non dimenticare, con l’obiettivo di garantire la massima fruibilità delle carte giudiziarie».

La denuncia della presidente Bonfietti ci fa capire che ciò non sta accadendo.

È il caso degli atti giudiziari riguardanti la Strage di Ustica conservati presso il Carcere di Rebibbia, nonostante il progetto sia già stato approvato nell’ambito del Tavolo tecnico e realizzato per una prima parte. L’inventario e la classificazione dell’enorme quantità di materiale vengono svolti in parte dai detenuti scelti e addestrati per svolgere il lavoro.

Tutto è gravemente bloccato dalla direzione del Carcere di Rebibbia, nonostante l’approvazione e la copertura dei costi: non viene firmata la cosiddetta rendicontazione delle spese già deliberate ed effettuate dal Carcere stesso sui lavori già svolti. È l’unico documento mancante per proseguire la digitalizzazione.

Nel frattempo, a causa del documento mancante, vengono rimandate riunioni deliberative a livello ministeriale, con il rischio, allungando i tempi, di perdere anche la collaborazione dei detenuti appositamente preparati.

Disinteresse burocratico o strategica inadempienza?

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

La missione delicata e difficile di Rubio in Vaticano

Antonio Di Bella

La lettera di Melillo: uno spartiacque tra la Procura Antimafia e il Governo Meloni

Davide Mattiello

La Russa attacca la flottiglia per Gaza: la destra italiana che difende Netanyahu e aggredisce i volontari

Giuseppe Giulietti

Press, basta sangue sui nostri giubbotti. Flash mob in piazza Montecitorio il 7 maggio

Redazione

Iran: libertà di stampa rimane un sogno

Ahmad Rafat

Insulti da un tifoso della Lazio, Paolo Berizzi sentito in aula a Latina

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.