Domande senza risposta alla Rai (e non solo)

Dal momento che alla Rai sembra regnare un clima di solidarietà del tipo “tutti attorno a Ranucci e alla libertà di informazione” da oggi cominceremo. Ponendo domande in attesa di risposte.
Tutte e tutti siete invitati a collaborare
Proviamo a iniziare.
Chi e perché decise di oscurare Roberto Saviano?
Chi ha accompagnato alla porta gli Augias, i Fazio..?
Ci ha bloccato il film su assassinio Piersanti Mattarella?
Chi ha taciuto di fronte agli assalti a Report, ricordate il processo in vigilanza e il senatore con la carota?
Dove stava il gruppo dirigente?
Chi ha cancellato puntate e budget a Report e alle altre trasmissioni di inchiesta?
Dal momento che siete tutti commossi, quando annuncerete il ripristino?
E le reazioni di queste trasmissioni che fine faranno?
I precari storici dove continueranno a lavorare?
Dopo le solidarietà vorremmo le prime risposte e non molleremo.