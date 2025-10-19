Domande senza risposta alla Rai (e non solo)

0 0

Dal momento che alla Rai sembra regnare un clima di solidarietà del tipo “tutti attorno a Ranucci e alla libertà di informazione” da oggi cominceremo. Ponendo domande in attesa di risposte.

Tutte e tutti siete invitati a collaborare

Proviamo a iniziare.

Chi e perché decise di oscurare Roberto Saviano?

Chi ha accompagnato alla porta gli Augias, i Fazio..?

Ci ha bloccato il film su assassinio Piersanti Mattarella?

Chi ha taciuto di fronte agli assalti a Report, ricordate il processo in vigilanza e il senatore con la carota?

Dove stava il gruppo dirigente?

Chi ha cancellato puntate e budget a Report e alle altre trasmissioni di inchiesta?

Dal momento che siete tutti commossi, quando annuncerete il ripristino?

E le reazioni di queste trasmissioni che fine faranno?

I precari storici dove continueranno a lavorare?

Dopo le solidarietà vorremmo le prime risposte e non molleremo.

