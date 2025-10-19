Libera parte civile al processo sull’omicidio di Angelo Vassallo. Una grande vittoria

0 0

Libera sarà parte civile nel processo per l’omicidio del Sindaco di Pollica Angelo Vassallo, assassinato il 5 settembre del 2010. Lo ha deciso il GUP Giovanni Rossi nel corso della seconda udienza del processo, che si è svolta davanti al Tribunale di Salerno.



“L’istanza di costituzione era stata depositata lo scorso 16 settembre, all’apertura del processo, anzitutto quale segno concreto di vicinanza alla famiglia di Angelo e alla comunità di Pollica. Ma anche come modo per rafforzare quella richiesta di verità e giustizia che, in tutti questi anni, non abbiamo mai smesso di avanzare. Non solo un atto formale, dunque, ma un atto profondamente politico, per significare che la violenza mafiosa non riguarda solo le vittime dirette, ma l’intera comunità. – si legge nella nota di commento di Libera -Seguiremo le fasi del processo, che si avvia ora ad entrare nel vivo, provando a testimoniare anche con i nostri corpi una scelta di campo, che è quella di chi decide di stare dalla parte delle vittime e dei loro familiari, dalla parte della giustizia e della verità. Lo dobbiamo ad Angelo, alla sua famiglia, alla nostra terra. Lo dobbiamo in fondo anche a noi stessi”.

