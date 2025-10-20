Giornalismo sotto attacco in Italia

Domenico Iannacone con Articolo21 il 9 novembre a Città della Pieve

Domenica 9 novembre alle ore 21 al Teatro degli Avvaloranti di Città della Pieve, il Presidio Articolo21, le associazioni ARCI San Litardo, Donne la Rosa, la Libera Università LIBUNI, Liceali e la Proloco Pievese-APS con il Patrocinio del Comune, presentano ” Il senso dell’ umano” un dialogo con l’ autore e giornalista Domenico Iannacone. Il senso dell’umano quel sentimento che forse si è perso e che il giornalista invita a raccogliere di nuovo per provare così a essere più giusti, più attenti e capaci di provare compassione.
il bisogno di ritrovare uno sguardo che non si limiti a osservare, ma che sappia incontrare, comprendere, prendersi cura dell’ altro. Viviamo in un tempo in cui l’urgenza dell’immediato rischia di soffocare la profondità: le notizie scorrono rapide, le immagini si susseguono, i racconti si fermano alla superficie. Ma esiste un modo diverso di stare al mondo, di abitare le cose. Riscoprire il senso dell’umano in ognuno di noi.
L’autore di programmi Rai, come Che ci faccio qui o i Dieci comandamenti, dialogherà con noi sulla nostra capacità di riconoscere il valore di ogni esistenza, anche quando è fragile, spezzata, invisibile e se sappiamo scegliere di non voltarsi altrove; Se sappiamo credere che giustizia, dignità e compassione non siano l’eccezione, ma il fondamento. È un invito a pensare diversamente, a sentire più a fondo, a vivere con più verità. Più umano. Più giusto. Più necessario.
Appuntamento quindi a domenica 9 novembre ore 21 Teatro degli Avvaloranti Città della Pieve. Ingresso libero ad offerta libera.

