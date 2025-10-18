Giornalismo sotto attacco in Italia

Un testo imprescindibile per comprendere, con profondità di analisi, una storia finalmente inclusiva dei “primi custodi del giardino” americano.

In libreria, con Neri Pozza, per la collana I Colibrì, un saggio di grande impatto sul contributo decisivo dei nativi nella formazione degli Stati Uniti d’America, dal 1500 in poi: “La riscoperta dell’America”, di Ned Blackhawk (pp.720 – € 39).

È possibile immaginare un giardino dell’Eden americano non coltivato dai suoi custodi originari? Esiliati dalla storia delle origini, i popoli indigeni attendono la narrazione di una storia che li includa. L’America, dopo tutto, è nata grazie al giardino delle loro terre d’origine.

La storia dei nativi americani è tristemente nota per la spoliazione dei territori, la soppressione della cultura, l’esilio forzato, l’esclusione dalla storiografia ufficiale; insomma, il lato oscuro, e spesso taciuto, del sogno americano.

Ma, nonostante tutto, lungi dall’essere semplici vittime o “selvaggi” ingabbiati negli stereotipi hollywoodiani, i popoli nativi sono stati partecipi attivi della formazione degli Stati Uniti d’America fin dalle origini.

L’Autore del saggio “La riscoperta dell’America”, Ned Blackhawk – quest’ultimo è un membro della tribù Te-Moak degli Shoshoni del Nevada e storico dell’Università di Yale – con quest’opera monumentale offre un contributo determinante per riconsiderare la storia americana. Questo lavoro, che sfugge a ogni tentazione agiografica, analizza cinque secoli di interazione tra nativi ed europei, restituendo ai primi lo spazio fondamentale che meritano nel mito fondativo della nazione a stella e strisce.

“La riscoperta dell’America”, vincitore del National Book Award nel 2023, è un testo imprescindibile per comprendere, con profondità di analisi, una storia finalmente inclusiva dei “primi custodi del giardino”. Una storia in cui i nativi americani diventano, a pieno titolo, i protagonisti del sogno americano, una forza motrice essenziale, attiva e determinante.

L’Autore, con questo saggio, demolisce gli stereotipi di genere sui nativi. Egli non si limita a documentare le tragedie e gli “inferni” subiti nei cinque secoli di storia; bensì mostra come i nativi abbiano plasmato attivamente la politica, l’economia e i confini della nazione fin dai suoi albori, contribuendo con la loro resilienza e le loro lotte alla definizione stessa dell’America.

Restituendo ai “primi custodi del giardino” americano il loro ruolo di co-fondatori e protagonisti storici, “La riscoperta dell’America” è un testo imprescindibile per un’analisi finalmente profonda e inclusiva.

Il libro celebra i loro indiscutibili trionfi e la loro duratura influenza, rendendo onore alla vera complessità della storia statunitense, capovolgendo una narrazione che voleva i nativi americani come parte di una storia separata dalla costruzione della nazione americana.

Viceversa, non è possibile separare la storia delle comunità native da quella americana, essendone parte integrante e fondativa in ogni fase: dalla colonizzazione spagnola all’espansione dell’impero britannico, dalla Guerra d’Indipendenza alla Guerra Civile, fino all’attivismo per l’autodeterminazione nel XX secolo.

L’Autore non si sottrae dal descrivere la violenza, l’espropriazione e le malattie subite dai nativi. Al contrario, enfatizza la loro capacità di agire, la loro resilienza inestinguibile e la loro attiva sopravvivenza nel corso dei secoli, offrendo così una narrazione degli Stati Uniti più sfaccettata, onesta e finalmente completa.

In conclusione, il libro offre una visione radicalmente nuova e necessaria della storia degli Stati Uniti, spostando i popoli nativi dal margine al centro della narrazione. Secondo l’Autore la storia americana è incomprensibile se non si tiene conto della presenza, della lotta, della sopravvivenza e dell’influenza delle nazioni indigene per oltre cinque secoli.

Un saggio imponente, che è stato universalmente elogiato dalla critica per l’ampiezza della ricerca e la forza espressiva della scrittura. Una narrazione più vera e matura dell’America, che colma lacune storiche significative e invita a riconsiderare i significati stessi dell’essere americano.

Un testo fondamentale, rigoroso e potente, essenziale per chiunque voglia comprendere appieno la complessità e le origini della storia degli Stati Uniti.

Per il The Wall Street Journal: «Un brillante resoconto di come la storia degli Stati Uniti e quella dei nativi americani sono in realtà, fin dal 1500, la stessa. Un invito a riscoprire il contribuito decisivo dei nativi nella formazione degli Stati Uniti dal momento della loro scoperta fino a oggi»,.

per il The Guardian: «Una nuova storia americana che mostra l’importanza di raccontare passato e presente degli Stati Uniti con una lente più ampia e inclusiva».

Per il The Washington Post: «I nativi americani, così come le loro vicende di lotta, sopravvivenza, espropriazione e autodeterminazione, tendono a essere assenti da ogni narrazione della storia statunitense. In questo libro, Blackhawk si confronta con quest’assenza».

