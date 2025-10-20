Consegnato a Papa Leone XIV il libro “Con Loro Come Loro. Storie di Donne e Bambini in Fuga”

Giornalismo sotto attacco in Italia

Il libro “Con Loro Come Loro. Storie di Donne e Bambini in Fuga” (Paoline) scritto da Gennaro Giudetti e Angela Iantosca è stato consegnato a Papa Leone XIV. 

La Direttrice Editoriale delle Paoline, suor Mariangela Tassielli, quando assieme alle altre capitolari ha partecipato all’udienza privata col Papa, ha omaggiato il pontefice del volume.

Giunto alla quarta ristampa e vincitore del Premio Nadia Toffa, il libro parla dei primi 15 anni di attività di Giudetti come operatore umanitario attraverso le ferite dell’umanità: dalla Colombia al Kenya, dai campi profughi del Libano allo Yemen, dagli ospedali di Lodi e Codogno durante il Covid all’Ucraina. 
Esperienze alle quali si è aggiunta quella vissuta nel 2024 a Gaza con le Nazioni Unite e che è stata inserita nella seconda edizione del libro andata in stampa ad un mese dalla pubblicazione del libro. 
Gennaro Giudetti, dopo quei due mesi, è tornato da febbraio ad agosto 2025 sempre con le Nazioni Unite in quella Striscia. Terra nella quale non può rientrare perché è stato espulso da Israele. 
Ricordiamo che parte dei proventi del libro va ad Operazione Colomba, Corpo non violento di pace della Comunità Papa Giovanni XXIII. 

