“Aggredito a Roma per una felpa antifascista”. La denuncia del giornalista Alessandro Sahebi

“Sono stato aggredito a Roma perché indossavo una felpa antifascista”. La denuncia è del giornalista Alessandro Sahebi, che in una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram ha raccontato di essere stato minacciato e poi aggredito da tre persone nei pressi del Teatro Brancaccio, mentre si trovava con la compagna Francesca Bubba, scrittrice e attivista, e il loro bimbo di sei mesi. Il giornalista ha detto di essere stato minacciato e poi aggredito davanti al teatro, dove stava scattando una foto alla compagna, da due persone che volevano che si togliesse la felpa che indossava, ovvero quella di Azione Antifascista. Nei video pubblicati dal giornalista si sente la voce di una persona gli intima “levate ‘sta felpa, mettitela al contrario”, mentre lui ripete “calmati, calmati, sto con un bambino non ti vergogni?”. Sahebi racconta poi di aver ricevuto due colpi in faccia da una terza persona, dopo essersi rifiutato di togliersi la felpa. “Mi ha tirato un ceffone l’amico tuo” dice Sahebi. “E vabbè, un ceffone, sei grande e grosso” è la risposta.

 

