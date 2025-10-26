Giornalismo sotto attacco in Italia

Chi reprime (davvero) la libertà di stampa in Italia. Il “caso” Ghiglia e Report

Articoli
Giuseppe Giulietti
0 0

In questi giorni la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si é scagliata contro la segretaria del Pd, Elly Schlein, che l’avrebbe dileggiata in Europa per aver denunciato la emergenza democratica in atto in Italia.
Premesso che, almeno per quanto riguarda giustizia e informazione, ci sono almeno cinque rapporti internazionali che confermano quella denuncia e che equiparano l’Italia alla Ungheria di Orban, sarà il caso di non dimenticare che il governo Meloni ha stracciato il Media Freedom Act: querele bavaglio in aumento, cronisti pedinati  e intercettati, una Rai diventata agenzia di governo, nel pieno disprezzo delle sentenze della Corte Costituzionale e della Direttiva della commissione europea.
Da ultimo la nuova bomba contro Report e Sigfrido Ranucci.
Non ci riferiamo  alla bomba sotto casa, ma al filmato, che sarà trasmesso da Report questa sera, che documenta come il commissario della autorità per la privacy, Agostino Ghiglia, nominato da Fratelli di Italia, prima della delibera e della multa da decine di migliaia di euro contro la trasmissione, si sia recato in visita da Arianna Meloni.
Ora magari ci diranno che era una visita programmata da mesi, che hanno parlato solo del meteo, poi inizierà il pianto di famiglia della serie “ci vogliono colpire, vogliono imbavagliare mia sorella, chi ha ordito questo complotto?”
Spetterà a ciascuno di noi rilanciare quel filmato, chiedere alle autorità di garanzia di prendere posizione, reclamare le dimissioni di Ghiglia. E non dare tregua sino a quando le dimissioni non saranno accolte e protocollate.
Il filmato conferma quello che abbiamo scritto sin dal primo istante: la solidarietà di una parte della destra di governo e dei vertici  Rai era solo una farsa, un tentativo di far dimenticare le campagne di aggressioni, le querele e le minacce contro Ranucci e la sua redazione.
Siamo solo all’inizio…

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

E adesso diamo voce a tutti gli “imbavagliati”. Voci e proposte dal Premio Morrione

Davide Mattiello

“Il prezzo della legalità” vince il Premio Morrione 2025

Redazione

Dal lager alla scuola: Giuliana Tedeschi. Una testimonianza

Luisa Ricaldone

“Aggredito a Roma per una felpa antifascista”. La denuncia del giornalista Alessandro Sahebi

Redazione

Ranucci su palco Cgil: “Libertà di stampa non riguarda solo chi scrive, ma anche chi legge”

Redazione

Libertà di informazione e diritti alla manifestazione della Cgil

Vincenzo Vita
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.