“Il prezzo della legalità” vince il Premio Morrione 2025

La video inchiesta “Il prezzo della legalità” vince la 14’ edizione del Premio Roberto Morrione. La video inchiesta”La rotta delle mangrovie” vince il Premio Riccardo Laganà e la video inchiesta “Acqua in Bocca” vince il Premio Libera Giovani.

La quattordicesima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo under 30, promosso dall’associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai, è stato vinto da Daman Singh, Bianca Turati e Iman Zaoin con l’inchiesta “Il prezzo della legalità” che svela le distorsioni del decreto flussi nel gestire l’impiego dei lavoratori stranieri nelle campagne del ragusano. Tutor giornalistico Diego Gandolfo.

Il trailer: https://youtu.be/ZI1yhzNOCiI

Gli autori hanno investigato il sistema di ingaggio dei lavoratori extra-UE nelle campagne del ragusano, denunciando le irregolarità e gli abusi del decreto flussi, strumento che regola l’ingresso legale per il lavoro in Italia. Le testimonianze e le evidenze raccolte mostrano come le truffe ai danni dei lavoratori – nei paesi di origine e in Italia – siano una pratica comune, che alimenta dinamiche di sfruttamento e di marginalizzazione sociale.

“L’inchiesta Il Prezzo della legalità squarcia il velo sulle pratiche di reclutamento della manodopera straniera nell’agricoltura ragusana, mostrando l’uso fraudolento del decreto flussi. Con coraggio e rigore, rivela un sistema che mercifica i diritti e alimenta lo sfruttamento dei migranti.” Questa la motivazione della giuria del Premio Morrione, presieduta da Giuseppe Giulietti.

Il Premio Riccardo Laganà Biodiversity, Sustainability, Animal Welfare è stato vinto da Novella Gianfranceschi e Niccolò Palla con l’inchiesta “La rotta delle mangrovie” che ha investigato gli effetti della crisi climatica sulla migrazione dal Senegal e le contraddizioni dell’Unione europea in materia di cooperazione ed esternalizzazione delle frontiere. Tutor giornalistico è stato Francesco De Augustinis.

Il trailer https://youtu.be/BJcs_vRBrs0

Il Premio Libera Giovani è andato invece a “Acqua in bocca ” di Marianna Donadio e Dora Farina, tutor giornalistica Cecilia Anesi di IrpiMedia. L’inchiesta indaga i rapporti tra un’azienda nazionale israeliana e una partecipata romana attive nel settore delle tecnologie per l’acqua. In collaborazione con Libera Piemonte, il Premio Libera Giovani è stato assegnato dai 100 studenti del Liceo Majorana di Moncalieri, Liceo Cattaneo e del Primo Liceo Artistico di Torino, istituti superiori della rete di Libera Piemonte.

Le altre due inchieste finaliste del Premio Morrione sono l’inchiesta video “Gioco Sporco” di Ilenia Cavaliere e Alessandro Masella sul sistema di favoritismi e influenze politiche in un paese del sud pontino, tutor giornalistica Chiara Cazzaniga, inviata di Chi l’ha visto? Rai 3; l’inchiesta radio-podcast “Mea Culpa” di Marco Castellini e Chiara Garbin, tutor giornalistico Gabriele Cruciata, che, a partire da un caso di abusi su minori, esplora i retroscena dei Legionari di Cristo, uno degli ordini più ricchi e potenti della Chiesa cattolica.

Tutti i finalisti sono under 30 e, oltre che dal tutor giornalistico, sono supportati dal tutor legale avv. Giulio Vasaturo, dal tutor audio video Francesco Cavalli e dal tutor musicale Pietro Ferri.

Il giornalista Paolo Mondani di Report Rai3 ha ricevuto il Premio Baffo Rosso 2025; mentre il Testimone del Premio Roberto Morrione è stato consegnato alla giornalista e scrittrice palestinese Rita Baroud.

Le premiazioni si sono svolte a Torino durante le Giornate del Premio Roberto Morrione tenutesi dal 23 al 25 ottobre alla Fabbrica delle “e” e al Circolo dei lettori.

LE VIDEO INCHIESTE IN ONDA SU RAINEWS24 E AL FESTIVAL EUROVISIONI

Da novembre le inchieste video andranno in onda su Rainews24 nella rubrica investigativa Spotlight. L’inchiesta vincitrice verrà inoltre presentata a Roma, a Palazzo Farnese, il 20 novembre al Festival Eurovisioni alla presenza degli autori e tutor.

GIURIA DEL PREMIO ROBERTO MORRIONE

La Giuria è presieduta da Giuseppe Giulietti e composta da Luca Ajroldi, Paolo Aleotti, Piero Badaloni, Laura Silvia Battaglia, Sacha Biazzo, Giulia Bosetti, Valerio Cataldi, Francesco Cavalli, Giovanni Celsi, Enzo Chiarullo, Daria Corrias, Maria Cuffaro, Cristiano De Florentiis, Giovanni De Luca, Goffredo De Pascale, Alessandro di Nunzio, Lorenzo Di Pietro, Arcangelo Ferri, Mara Filippi Morrione, Vincenzo Frenda, Lorenzo Frigerio, Duilio Giammaria, Gian Mario Gillio, Celia Guimaraes, Udo Gümpel, Stefano Lamorgese, Francesco Laurenti, Dina Lauricella, Michela Mancini, Elisa Marincola, Flaviano Masella, Anna Migotto, Enzo Nucci, Riccardo Orioles, Raffaella Pusceddu, Alessandro Rocca, Luca Rosini, Mario Sanna, Luigi Scarano, Barbara Schiavulli, Marco Silenzi, Giovanni Tizian, Maurizio Torrealta, Giulio Valesini, Andrea Vianello.

LA GIURIA DEL PREMIO RICCARDO LAGANÀ

La giuria è presieduta da Sabrina Giannini e composta da Roberta Badaloni, Francesco Cavalli, Giovanni Celsi, Francesco De Augustinis, Davide Demichelis, Fabio Di Giglio, Vittorio Di Trapani, Sara Segatori, Valentina Laganà, Christiana Ruggeri.

LA RETE DELLE GIORNATE DEL PREMIO ROBERTO MORRIONE

Le “Giornate del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo” 2025 di Torino sono organizzate dall’associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con Rai e con il contributo di Otto per Mille della Chiesa Valdese, Regione Piemonte, Fondazione CRT, Gruppo Abele, Libera Associazioni Nomi e Numeri Contro le Mafie, Fondazione Circolo dei lettori, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, UsigRai, MySAT, Ordine Nazionale dei Giornalisti, Ordine dei Giornalisti del Piemonte, Articolo21.

In collaborazione con Associazione Carta di Roma, Associazione della Stampa Subalpina, Centro di Giornalismo Permanente, Euganea Film Festival, Eurovisioni, Festival Le Parole Giuste, Fiera del Libro di Iglesias, I Siciliani, Italian Contemporary Film Festival-Toronto, Leali delle Notizie, Libera Piemonte, Osservatorio di Pavia, Premio Città di Sasso Marconi, Premio Vera Schiavazzi, Scuola di giornalismo Lelio Basso, Trame Festival, UCSI. Sono media partner Agenzia DiRE, Domani, Fanpage.it, IrpiMedia, lavialibera, LiberaInformazione, Radio Beckwith, Radio Radicale, Riforma.it.

L’associazione Amici di Roberto Morrione ringrazia Rai News 24, RAI Italia, RAI Radio 1, RAI Radio 3, TGR, Rai Per la Sostenibilità, Rai Teche, Rai Com, Rai Pubblica Utilità.

