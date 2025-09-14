Buon vento Global Sumud Flotilla

Con Arkan, per la speranza. Successo dell’iniziativa del Collettivo Creativo Latina

Grande successo per l’appuntamento di arte, cultura e solidarietà per tendere la mano ad Arkan e alla sua famiglia. In molti e con tanta generosità hanno infatti preso parte all’iniziativa “Con Arkan, per la speranza”, organizzata domenica pomeriggio dal Collettivo Creativo Latina in collaborazione con LBC – Latina Bene ComuneArticolo21 – Presidio di Latina e MAD Arte. L’evento è nato con un obiettivo semplice ma fondamentale: offrire un sostegno concreto attraverso una raccolta fondi, trasformando la partecipazione culturale in un gesto di vicinanza. Nel corso della serata, moderata dalla scrittrice Rossana Carturan, ha alternato momenti di creatività e impegno civile. Curiosità di molti per il banchetto “libri al buio”, messi a disposizione a offerta libera: un modo per riscoprire il piacere della lettura lasciandosi sorprendere dal titolo solo dopo averlo scelto. Si è tenuta inoltre una piccola asta contemporanea con acquerelli e opere donate da artisti e sostenitori, in cui il valore simbolico si unisce a quello concreto del contributo solidale.

«Un’occasione per unire arte, cultura e solidarietà – spiegano gli organizzatori – trasformando la bellezza in un gesto concreto di speranza».

