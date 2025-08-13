Strage a Lampedusa: 30 morti e decine di dispersi, tra loro tre neonati

Articoli
Giuseppe Giulietti
0 0

Sono già 30 le vittime accertate, tra cui tre neonati, ma i dispersi si contano a decine.
La presidente Meloni maledice gli scafisti e invita alla pietà. Certo, questa è l’ora della pietà e della solidarietà, ma sono virtù che andrebbero praticate ogni giorno, soprattutto verso chi fugge da guerre, fame e torture.

Troppo facile, ora, dimenticare i comizi della destra dopo ogni naufragio, con appelli alla paura per conquistare consensi, e l’odio seminato contro migranti e ultimi della Terra.

Che fine ha fatto l’impegno a combattere scafisti e trafficanti “in tutto il globo terraqueo”? Attendiamo ricostruzioni e indagini, ma tra le vittime delle guerre in corso sarà doveroso inserire anche i nomi delle persone morte in questo ennesimo naufragio: un nuovo capitolo della guerra che i primi stanno conducendo contro gli ultimi.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

Monte Sole, un appello per fermare il massacro di Gaza

Loris Mazzetti

L’informazione, il genocidio e una pessima Rai

Vincenzo Vita

Decessi in carcere: già 148 morti nel 2025 e il Garante minimizza l’allarme

Daniela De Robert

Don Nandino Capovilla espulso da Tel Aviv è rientrato in Italia. In tanti ad accoglierlo. Anche noi di Articolo 21. (Domani alle 11 conferenza stampa a Marghera)

Paolo Iannacone

Oltre 200 giornalisti palestinesi uccisi da Israele a Gaza

Tiziana Ferrario

A Gaza il “giornalisticidio” prosegue indisturbato

Giuseppe Giulietti
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.