Monte Sole, un appello per fermare il massacro di Gaza

Articoli
Loris Mazzetti
Le iniziative per la Pace in Medio Oriente non si fermano. Domani 14 agosto a Monte Sole, terra di stragi e di Resistenza dove è nata la scuola di Pace voluta da don Dossetti, in questo luogo simbolo dove morirono 770 civili innocenti per mano dei nazifascisti il Cardinale Matteo Maria Zuppi Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI insieme a Paolo Barabino Superiore della Piccola Famiglia dell’Annunziata e tanti altri volontari lanceranno un appello per “Fermare il Massacro di Gaza”.

Nelle rovine della chiesa di Santa Maria dell’Assunta a Casaglia verranno letti i nomi dei bambini israeliani e palestinesi, senza distinzione, uccisi dal 7 ottobre 2023 ad oggi a partire dalle ore 15 sino alle ore 18. Gli innocenti uccisi tra 0 e 12 anni sono 12 mila mentre diventano 18 mila se si contano anche i minorenni fino a 17 anni.

Articolo 21 ha aderito all’iniziativa per “Fermare il Massacro di Gaza”.

(Foto La Stampa)

