Ondata di minacce contro l’avvocata Alessandra Ballerini: nel mirino la verità su Giulio Regeni

Il quotidiano Il Dubbio ha svelato una campagna di odio e minacce contro l’avvocata Alessandra Ballerini.

Da settimane, da diversi profili social, si susseguono intimidazioni e minacce nei confronti della legale, ricordiamolo, rappresentante delle famiglie Regeni, Rocchelli, Paciolla e Trentini.

Nel mirino soprattutto la vicenda di Giulio Regeni, con la consueta campagna diffamatoria volta a sollevare i servizi segreti egiziani e il regime di al-Sisi da ogni responsabilità. Questo lascia ipotizzare una possibile provenienza delle minacce, che arrivano da almeno dieci profili diversi e coinvolgono anche associazioni come Giulio siamo noi. Non vengono risparmiati neppure amiche e amici di Alessandra Ballerini, anch’essi destinatari di messaggi intimidatori e persino telefonate moleste.

«Ho già provveduto a sporgere denuncia, sono in attesa dei risultati. Naturalmente nessuna provocazione ci farà perdere un solo minuto. Quanto più si avvicina la data della possibile sentenza per il sequestro e la tortura di Giulio Regeni, tanto più raddoppieranno gli sforzi per sviare e intimidire…»

Queste le parole che Alessandra Ballerini ha affidato questa mattina a Beppe Giulietti, coordinatore di Articolo 21.

«Naturalmente l’associazione Articolo 21 accenderà tutte le luci e, da oggi, sarà scorta mediatica anche per Alessandra Ballerini, che ha scelto di stare sempre dalla parte degli ultimi, delle vittime, delle famiglie che attendono verità e giustizia.»

