Venezia – Puntiamo i riflettori della Mostra del Cinema sulla Palestina

Sabato 30 agosto alle 17, a Santa Maria Elisabetta (Lido di Venezia), si terrà un corteo per denunciare il genocidio in corso a Gaza e chiedere una Palestina libera. L’iniziativa, promossa dai Centri Sociali del Nord Est e da ANPI 7 Martiri Venezia, punta a rompere il silenzio sulla violenza sistematica dell’esercito israeliano e sulla complicità dei governi occidentali, proprio mentre l’attenzione mediatica sarà concentrata sulla Mostra del Cinema. Per costruire insieme la mobilitazione è convocata un’assemblea pubblica martedì 5 agosto alle ore 18 nella sede di Emergency Venezia.

STOP AL GENOCIDIO – PALESTINA LIBERA!

MANIFESTAZIONE 30 AGOSTO

Santa Maria Elisabetta

ORE 17

Il genocidio è sotto gli occhi di tutte e tutti. L’esercito israeliano massacra volutamente la popolazione palestinese, prendendo di mira ospedali, campi profughi, punti di distribuzione del cibo e dell’acqua, scuole, università.

La negazione degli aiuti umanitari, dell’acqua e del cibo è una strategia di guerra, con la complicità degli U.S.A. e dei governi europei, compreso il nostro che continua a finanziare Israele, tramite armi ed accordi commerciali.

Inoltre, con il sequestro di navi come la Freedom Flotilla, il perseguimento del sistema di apartheid con l’occupazione della Cisgiordania, l’uccisione programmata di giornalisti e medici Israele sta annientando Gaza e la Palestina: ogni limite è stato superato. Le atrocità vanno fermate!

Nel momento in cui gli occhi del mondo saranno puntati su Venezia e la Mostra del Cinema, abbiamo il dovere di far sentire la voce di tutti/e quelli/e che si indignano e si ribellano: puntiamo allora i riflettori della Mostra sulla Palestina.

Costruiamo insieme questa manifestazione, vediamoci MARTEDI’ 5 AGOSTO alle 18 alla sede di Emergency Venezia!

Non vogliamo più sentirci impotenti, Israele va fermato!

Promossa da Centri Sociali del Nord est e ANPI7Martiri VENEZIA

