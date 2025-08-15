Porterà qualcosa di buono l’incontro tra Trump e Putin in Alaska?

Trump ci ha fatto sapere che gli basteranno tra i due e i cinque minuti per capire le intenzioni di Putin.Il leader del Cremlino,vecchia volpe,lo ha adulato per gli sforzi che sta facendo per la pace. I leader europei hanno dato al presidente americano la lista dei loro desideri,in testa alla quale c’è il cessate il fuoco n Ucraina. Zelensky,dopo un giro diplomatico vorticoso,sa che si stanno giocando il suo destino e quello del suo,paese. Se il colloquio tra Trump e Putin andrà bene,potrà sperare di essere ammesso al tavolo al prossimo giro,già forse questo fine settimana.Che cosa Putin sia pronto a dare al presidente americano non è chiaro, ma se si incontrano in un luogo simbolico come l’Alaska non sarà certo per perdere la faccia.Non conviene ad entrambi. Per Putin è già un successo essere lì in territorio americano con le sanzioni sospese per se stesso e il suo staff che altrimenti non avrebbe potuto seguirlo. È la sua riabilitazione sulla scena internazionale senza che abbia ancora concesso qualcosa dopo l’invasione dell’Ucraina. Le sue richieste sono rimaste le stesse ha fatto sapere,ma in questi giorni abbiamo sentito svariate ipotesi su questo vertice.Tutto è possibile,anche che non si arrivi a niente di buono.Quello che si sta per aprire nella base aerea militare di Anchorage è il primo faccia a faccia dal 2022 tra #Trump e #Putin,è di fatto una ripresa ufficia dei rapporti tra #Mosca e #Washington.Ma quale è la parte che il presidente americano immagina per sè nella gestione della guerra in Ucraina? Ha sempre detto di volerla chiudere il più presto possibile, l’ ha definita la guerra di Biden, ma Trump immagina un impegno degli Stati Uniti al fianco di Kiev o vuole passare la patata bollente solo agli europei? Vuole essere un mediatore neutro o vuole essere parte della soluzione schierandosi al fianco dell’Ucraina come gli chiedono gli europei?Lo capiremo tra poco