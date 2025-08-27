Iniziative Articolo21 Alte Marche su Gaza, uccisione Toni-De Palo e Alpi-Hrovatin

A 45 anni dall’uccisione dei due giornalisti Italo Toni e Graziella De Palo, l’Associazione Articolo 21 Alte Marche ha voluto ricordare anche gli altri due colleghi Ilaria Alpi e Miriam Hovratin uccisi anche loro nell’espletamento del  lavoro di inchiesta. L’ iniziativa si svolgerà nel parco dove è stata posta una panchina che recita “ VERITA’ E GIUSTIZIA “ sperando che questo avvenga sulla sorte dei troppi giornalisti uccisi e come nel caso di Italo E Graziella fatti sparire.

Stante l’acuirsi e l’imbarbarimento della situazione di Gaza e di tutto il popolo palestinese, anche noi abbiamo voluto denunciare ciò, coinvolgendo l’Orchestra Multietnica Arezzo dove convivono artisti di varie nazioni, religioni e culture in modo  creativo, dimostrando che questo è possibile ed auspicabile tra uomini di buona volontà.

