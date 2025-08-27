Liberare la Mediterranea Saving Humans, manifestazione a Trapani

0 0

A Trapani la Cgil e molti attivisti sono scesi in in piazza per chiedere la liberazione della nave Mediterranea Saving Humans, ferma da giorni a seguito di un provvedimento disposto in base al decreto Piantedosi. L’iniziativa si è svolta davanti all’ormeggio della nave. Come si sa, il fermo è scattato dopo che l’equipaggio della Mediterranea ha deciso di attraccare a Trapani anziché proseguire fino a Genova, come imposto dal ministero degli Interni, per sbarcare dieci persone in condizioni critiche, tra cui tre minori non accompagnati. La scelta, motivata dall’urgenza sanitaria, è costata una sanzione fino a 10mila euro e la sospensione amministrativa della nave, in attesa di decreto prefettizio. “La nave Mediterranea rappresenta un presidio fondamentale di soccorso e non può essere fermata. Così come non possono essere fermate la solidarietà e il senso di umanità nei confronti di chi, in una condizione di debolezza, attraversa disperatamente il mare”, ha detto la segretaria generale della Cgil, Liria Canzoneri.

