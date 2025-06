Rai e Usigrai ridiscutano l’accordo sulle Tgr chiediamo la regolarizzazione immediata dei giornalisti dei programmi della Tv pubblica

0 0

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Coordinamento «Programmi Rai – Giusto Contratto». Articolo 21 rinnova la solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori il lotta per il contratto.

Il Coordinamento «Programmi Rai – Giusto Contratto» che riunisce le assemblee di redazione di Report, Presa Diretta, Mi manda Rai 3, Indovina chi viene a cena, Il cavallo e la torre, Il Posto giusto, Elisir, Unomattina, La Vita in Diretta, all’indomani della manifestazione del 12 giugno che ha visto in piazza oltre 100 giornaliste e giornalisti dei programmi di Approfondimento e Daytime della Rai, otto conduttori, i membri del Cda Rai Roberto Natale e Alessandro Di Majo, l’associazione Articolo 21 e i massimi rappresentanti dei partiti di opposizione per «non svuotare le redazioni dei programmi», chiede alla Rai e a Usigrai di ridiscutere l’accordo raggiunto il 5 giugno scorso sulla selezione interna per le TgR.

Tale accordo, che apre a 127 nuovi contratti giornalistici nel prossimo biennio, rischia di indebolire l’offerta informativa, di approfondimento e di inchiesta del servizio pubblico, determinando un trasferimento di massa di giornalisti dalle redazioni dei programmi alle Sedi Regionali della Rai, ove dovrebbero rimanere con un vincolo di 5 anni, con la successiva possibilità peraltro del tutto teorica di trasferimento «solo se compatibile con le esigenze aziendali». Un vero e proprio «esodo» di giornalisti che disperderà competenze e professionalità costruite negli anni nelle trasmissioni e non sostituibili. Rinnoviamo pertanto la richiesta rivolta ai Cdr il 6 giugno scorso di non approvare un simile accordo.

I giornalisti chiedono di essere regolarizzati nelle Direzioni di Genere che danno vita ai programmi in cui hanno espresso la loro professionalità nell’interesse stesso della Rai, per non disperdere le competenze acquisite e non vanificare l’investimento che l’azienda ha compiuto in questi anni. Per questo la riapertura del tavolo sul giusto contratto, cosiddetto della «Fase 2» della regolarizzazione, a cui si è impegnata a più riprese l’azienda stessa insieme a Usigrai, non è più rimandabile.

Chiediamo alla Rai di indicare date certe di inizio e di chiusura della trattativa per la regolarizzazione dei giornalisti che lavorano nei programmi del servizio pubblico, già a partire dall’incontro tra l’AD e i consiglieri di amministrazione sui palinsesti del 19 giugno prossimo, per raggiungere un accordo che assicuri a tutti i giornalisti senza contratto che lavorano nei programmi lo stesso trattamento riconosciuto ai colleghi regolarizzati nel 2020, ovvero l’assunzione con contratto giornalistico Fnsi-Usigrai nelle rispettive Direzioni di Genere che danno vita alle trasmissioni della tv pubblica.

Chiediamo la collaborazione delle associazioni di categoria e di tutte le forze politiche perché la possibilità di avere una libera informazione fondata sul rispetto dei diritti dei lavoratori è un obiettivo fondamentale che riguarda il diritto dei cittadini ad essere informati, tutelato dalla Costituzione e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, e non dovrebbe incontrare divisioni politiche.

Le giornaliste e i giornalisti dei programmi Rai saranno in presidio il prossimo 19 giugno dalle ore 10 sotto la sede Rai di via Asiago a Roma in occasione della riunione dei consiglieri di amministrazione Rai sui palinsesti per chiedere risposte alle richieste avanzate all’azienda. In mancanza di impegni concreti in tempi certi da parte di azienda e Usigrai, le giornaliste e i giornalisti senza giusto contratto che lavorano nei programmi, esclusi dalla contrattazione e dalle modalità di definizione di questo accordo, intraprenderanno ogni azione a tutela della propria professionalità.

Coordinamento «Programmi Rai – Giusto Contratto»

Le assemblee di redazione di Report, Presa Diretta, Mi manda Rai 3, Indovina chi viene a cena, Il cavallo e la torre, Il posto giusto, Elisir, Unomattina, La Vita in Diretta per il giusto contratto

