Condividiamo le idee: sostieni il Festival Leali delle Notizie!

“Da quasi dieci anni la nostra associazione si impegna per difendere alcune delle più importanti libertà: di stampa, di informazione e di espressione. Proprio per questo abbiamo dato vita al progetto del Festival del Giornalismo! Nato nel 2015, il Festival ha come obiettivo far conoscere al pubblico come le notizie vengono raccolte, esaminate, trattate e divulgate. Tra panel, dibattiti, presentazioni di libri e mostre, più di 1000 di professionisti dell’informazione (italiani e non) hanno avuto modo nel corso degli anni di permettere a migliaia di persone estranee al mondo del giornalismo di capirne il funzionamento e l’importanza. Il nostro Festival ha toccato temi di estrema attualità, come la mafia, la difesa dell’ambiente, la crisi migratoria, la storia della politica italiana, la pandemia e moltissimo altro ancora.

Negli ultimi anni abbiamo inoltre creato due premi, conferiti durante il Festival, riguardanti l’attività giornalistica. Il primo, dedicato a Daphne Caruana Galizia (giornalista maltese assassinata nel 2017), è conferito ad un giornalista che abbia messo a repentaglio la sua vita svolgendo il proprio lavoro. Il premio è stato creato in accordo con la famiglia di Daphne e un suo parente partecipa ogni anno alla premiazione. Il premio gode del patrocinio della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, di Assostampa FVG, dell’Ordine nazionale e regionale dei Giornalisti e dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo! Il secondo è il premio ”Leali Young”: si tratta di un concorso per incentivare i giovani tra i 18 e i 30 anni a creare contenuti giornalistici (un articolo, un reportage, un video-inchiesta o altro). Il vincitore, oltre a un premio in denaro, riceve anche la possibilità di entrare a far parte dell’ufficio stampa del Festival, in modo da potervi partecipare attivamente. Il concorso nasce per ricordare la nostra vice presidente, Cristina Visintini, che ci ha lasciati nell’agosto del 2021 e che si era spesa a lungo per i diritti dei giornalisti precari, categoria che comprende purtroppo una larga fetta dei giovani lavoratori di questo settore. Nel 2022, anno in cui ”Leali Young” è stato ideato, hanno partecipato al concorso decine di aspiranti giornalisti da tutta Italia!

Abbiamo quindi deciso di partecipare alla campagna di crowdfunding di Rete del Dono per assicurare la continuazione del Festival e di questo concorso giovanile, nella speranza di riuscire a raccogliere i fondi necessari per indire un nuovo bando. Vogliamo continuare a sostenere e promuovere la divulgazione culturale e il lavoro giovanile nell’ambiente giornalistico, e riteniamo che il Festival e il premio ”Leali Young” siano un ottimo modo per farlo. Abbiamo inoltre deciso di ringraziare i nostri sostenitori con apposite ricompense: gadget, libri e anche la possibilità di tesserarsi. Più grande la donazione, più grande la ricompensa! Il nostro obiettivo è di 10.000 euro, anche se non sono pochi noi siamo sicuri di poter raggiungere questa soglia grazie a ciascuno di voi, perché ognuno di voi può fare la differenza. Vi chiediamo quindi di darci una mano, ogni donazione costituisce un aiuto fondamentale.

Qui il link per la donazione