Il grande ritorno di DIG Festival con il meglio del giornalismo da tutto il mondo

La quattro giorni di DIG Festival comincia giovedì 22 già dalla mattina con il primo appuntamento della Dig Academy: alle 10.30 ‘Search, verification, investigation e Pinpoint’ nell’Aula Convegni del dipartimento di Giurisprudenza di Unimore (via San Geminiano 3, a Modena). A seguire, alle 14 l’incontro con le avanzate tecniche investigative di Border Forensics e Forensic Architecture e, alle 16.30, tavolo tutto al femminile per il seminario ‘L’inviato dentro al conflitto e la guerra dell’informazione’ con le inviate Francesca Mannocchi (La7) e Stefania Battistini (TG1 Rai) e la moderazione di Francesca Coin, professoressa associata all’Università di Lancaster, Regno Unito, e membro del Direttivo di DIG. Per quattro giorni, il programma della DIG Academy sarà sempre lo stesso: un incontro al mattino e due nel pomeriggio.

Sempre giovedì, il primo appuntamento DIG OFF con l’inaugurazione della personale di Gabriella Giandelli, ‘disegni’, alle 17.30 nel Complesso San Paolo, per poi arrivare all’appuntamento che apre ufficialmente l’edizione 2022 del DIG Festival: la serata inaugurale con la lectio magistralis della giornalista e saggista Maria Nadotti ‘Incubi di pace’, alle 19 nella Chiesa di San Carlo. La prima giornata di DIG apre la strada anche al ricco programma di proiezioni, tutte ospitate al cinema Astra di via Francesco Raismondo 21: alle 21.30 si comincia con ‘The Ambassador’, di e con Mads Brügger. Con lui per presentare l’opera ci sarà Alberto Nerazzini, giornalista investigativo e Presidente di DIG.

Venerdì 23, la prima giornata piena del Festival, si apre con la ‘sacra cerimonia’ dei DIG Pitch, dalle 9.30 nel Teatro della Fondazione Collegio San Carlo: sul palco i team finalisti presentano i loro progetti davanti alla giuria di DIG Awards, schierata a pochi metri da loro, e a un pubblico di addetti ai lavori di altissimo profilo. A condurre la cerimonia sarà Susanne Reber, executive producer di Scripps. In palio per il progetto vincitore un premio di produzione fino a 15mila euro per sostenere un progetto video di inchiesta e reportage in fase di sviluppo o pre-produzione.

È la prima giornata intera di cinema – con proiezioni dalle 11 alle 20 al cinema Astra dei film finalisti – ed è anche una giornata “caldissima” per quanto riguarda i DIG Talk, con quattro appuntamenti speciali: alle 11 ‘Come le tecnologie di sorveglianza espandono i confini’, con Antonella Napolitano della Ong Privacy International, Lorenzo Bagnoli di IrpiMedia e Daniel Howden di Lighthouse Reports, nella Sala Verde del Collegio San Carlo, dove alle 15 sarà il turno di ‘My life undercover. Giornalisti sotto copertura’ con Mads Brügger, Sacha Biazzo, Alberto Nerazzini e Corrado Formigli. Infine due incontri realizzati in collaborazione con DHialogue (Unimore), entrambi nel Teatro della Fondazione Collegio San Carlo: alle 15.30 ‘Il lavoro non ti ama’ con l’autrice dell’omonimo libro Sarah Jaffe e Francesca Coin, e alle 18 ‘Archivio e propaganda’, la masterclass del grande regista ucraino Sergei Loznitsa che – in collegamento video – parlerà dell’uso dei filmati d’archivio e dei modi in cui questo materiale può essere utilizzato per perseguire diversi obiettivi creativi o propagandistici (introduzione di Vittorio Iervese di Unimore e Alberto Nerazzini).

I tre appuntamenti di giornata della DIG Academy (Dipartimento di Giurisprudenza) riguardano la sicurezza informatica (ore 10:30), le tecnologie e il business della sorveglianza (ore 14:00) e le potenzialità del podcast (ore 16:30), con protagonista il popolare autore Matteo Caccia.

Il programma del Cinema Astra è arricchito da due importanti film fuori concorso: alle 17.30 appuntamento con ‘The First 54 Years. An Abbreviated Manual for Military Occupation’ di e con Avi Mograbi, presente in sala, e alle 20.30 ‘Navalny’ di Daniel Roher, il film premiato al Sundance 2022 che, con il ritmo appassionante di un thriller, segue il leader dell’opposizione russa nella sua indagine – realizzata con il collettivo Bellingcat – per identificare gli uomini che hanno tentato di ucciderlo con il veleno.

Il gran finale di venerdì 23 è con il secondo appuntamento DIG Off del Festival: ‘Gold Scenario’, il concerto esclusivo di C’mon Tigre, dalle 21 nella Chiesa di San Carlo.

Giornata di talk quella di sabato 24, con ben otto appuntamenti: si comincia alle 10.30 nella Sala del Leccio del Complesso San Paolo con ‘True crime per davvero. Il successo del podcast investigativo’ con Susanne Reber, Alessia Cerantola, George Lavender, Adèle Humbert e James Edwards; alle 11.30, sempre nella Sala del Leccio, è la volta di ‘Inhuman Trafficking. Violazioni dei diritti umani e politiche fallimentari nel Mediterraneo’ con Ottavia Spaggiari, Juan Matías Gil, Sally Hayden e Laura Silvia Battaglia (in collaborazione con DHialogue); allo stesso orario, ma nel cortile del Leccio, protagonisti ambiente ed economia con ‘Verso la Green Supply Chain. La transizione ecologica è ancora sostenibile?’ con Stefano Liberti ed Edy Gambetti (in collaborazione con Coop Alleanza 3.0), mentre alle 12, nella sala Verde della Fondazione San Carlo, Jack Wolf, Niall Sargent e Klaudia Bronckaerts indagheranno l’emergenza climatica nel panel ‘It’s freezing!’. Nel pomeriggio, ‘Il suono del racconto. Scrivere per il podcast’ con Matteo Caccia, Giulia Nucci, Alessia Rafanelli, Christian Raimo e Angelo Miotto (ore 15, Sala del Leccio), mentre libertà e salute dell’informazione sono al centro dell’incontro ‘Giornalisti e procure: l’inchiesta sotto indagine’, con gli inchiestisti Paolo Mondani e Giorgio Meletti, il presidente Fnsi Beppe Giulietti e Fabrizio Franchi, membro del consiglio nazionale dell’Ordine (ore 15;30, Dipartimento Giurisprudenza, in collaborazione con Aser). Alle 16, nel Teatro della Fondazione San Carlo, appuntamento con ‘Stripping Gaza. Documentare l’occupazione in Palestina’ insieme ad Avi Mograbi, Mona Shtaya, Margherita Pescetti e Maria Chiara Rioli (in collaborazione con DHialogue), e alle 17:30, nel Cortile del Leccio, il panel ‘La guerra alle donne. Le guerre delle donne’ per discutere di aborto e diritti, di femminicidio, di violenza sessuale e razziale, insieme a Francesca Coin, Eddi Marcucci, Nadeesha Uyangoda e Claudia Torrisi.

Nelle aule del Dipartimento di Giurisprudenza, il programma di sabato 24 della DIG Academy prevede i workshop ‘Giornalisti e whistleblower’ alle 10:30 (a cura di Transparency International), ‘Il metodo Bellingcat’ alle 14, con Aiganysh Aidarbekova di Bellingcat e Valerio Bassan, e ‘Videogiornalismo investigativo in Italia’, con Alberto Nerazzini e Sacha Biazzo (Fanpage), alle 16:30.

Sabato il Cinema Astra apre i battenti alle 10. Proseguono le proiezioni dei film in gara per i DIG Awards, poi grande giornata di extra: alle 15 ‘Babi Yar. Context’ di Sergei Loznitsa, introdotto da Vittorio Iervese di Unimore, il documentario costruito su immagini d’archivio per raccontare lo sterminio, a fine settembre 1941, di 30mila ebrei da parte delle truppe naziste alle porte di Kiev, e alle 18 Avi Mograbi presenta il suo ‘Z32′, grande film sul valore della memoria e della giustizia, attraverso la testimonianza di un ex soldato israeliano. Infine, è il giorno della Saturday Mads Night, con due film di Mads Brügger, presidente della giuria DIG 2022: ‘The Red Chapel’ alle 20, alle 21:30 incontra il regista incontra il pubblico in sala, e alle 22 proiezione di ‘The Mole. Undercover in North Corea’.

I DIG Awards 2022 sono protagonisti alle 19 nella Chiesa di San Carlo con la serata di premiazione. E la grande giornata di sabato si chiude solo a notte fonda: al Vibra Club di via IV Novembre va in scena Stay Gold Party, la lunga festa di DIG, con DJ set, bar e street food.

L’ultima giornata di Festival, domenica 25, è sicuramente una giornata particolare, ma offre un programma compatibile con l’appuntamento elettorale: al mattino, un incontro pensato anche per i più piccoli, nella Sala del Leccio, dedicato al giornalismo a fumetti, alle 11:30. Stesso orario per l’atteso confronto tra Aiganysh Aidarbekova di Bellingcat e Lorenzo Pezzani di Forensic Architecture e Border Forensics, nel panel ‘Investigare il conflitto’, nel Teatro della Fondazione San Carlo. Per chi preferisce una mattinata al cinema, l’Astra propone le proiezioni delle ultime opere in concorso.

Per quanto riguarda il pomeriggio, dalle 14:30 al Cinema Astra verranno proiettati i film vincitori dei Dig Awards 2022, dando spazio anche a un extra, il film Menzione Speciale al DIG Pitch 2021 ‘The Deserter’, inchiesta sulla morte in Ucraina dei reporter Andy Rocchelli e Andrej Mironov. Soprattutto però domenica pomeriggio sono protagonisti i DIG Talk ‘Migrazioni e conflitti. Raccontare il mondo in fiamme’ (alle 16.30 nel Cortile del Leccio, con Francesca Mannocchi e Laura Silvia Battaglia insieme a May Bulman), ‘Immoral code: se a sparare sono i robot killer e l’intelligenza artificiale’ (alle 17 nella Sala Verde della Fondazione Collegio San Carlo, con Davide Del Monte, Barbara Gallo, Catherine Connolly e Philip Di Salvo), e il discorso inedito che lo scrittore Paolo Nori ha deciso di portare a DIG Festival: ‘I nomi cambiano, l’amore resta. Potere e letteratura in Russia, da Fedor Dostoevskij a Zachar Prilepin’ (alle 19, nel Cortile del Leccio).

Gli ultimi tre appuntamenti con la DIG Academy sono dedicati al fact-checking sui social (ore 10:30), a giornalismo e trauma (ore 14) e al data journalism (ore 16:30).

DIG Festival 2022 Stay Gold si chiude con la proiezione, alle 20.30 sempre al cinema Astra, di ‘One day One day’ del giovane regista e filmmaker Olmo Parenti, che sarà in sala per presentare il suo lavoro e incontrare il pubblico.