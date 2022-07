Yell-ow, il progetto artistico per promuovere la salute mentale, presentato alla festa di Articolo 21

Yell_ow è un progetto dedicato alla salute mentale, un tema che purtroppo è ancora scomodo a molti.

Il nome viene dalla parola giallo in inglese (yellow) diventando un connubio tra urlare “yell” e “ow” (tipica espressione inglese per esprimere il dolore) un dolore mentale che diviene fisico. Il colore giallo, su mia idea personale, è il colore della mente e della luce: portare alla luce un problema che hanno in molti, ma che per tanti stigmi che persistono non ne fanno parola. È noto che vivere con l’ansia è come vivere dentro un thriller, un Giallo.

Sarà un progetto che partirà con fotografie e disegni, raccontando “artisticamente” i disturbi mentali, l’ansia, la depressione, con l’intenzione di sviluppare il progetto a 360 gradi con musica, video e altri linguaggi. Raccontare, attraverso la mia visione, fatti veri e reali con testimonianze dirette, per dare voce a tante persone che stanno “gridando” ma che purtroppo non vengono capite e ascoltate.

Parlare di Yell-ow in occasione della festa di Articolo 21, davanti a un pubblico di giornalisti, attivisti per i diritti umani, rappresentanti di associazioni culturali è stato per me un onore. Ho portato su quel palco la voce, i sogni, le richieste di riconoscimento, dignità e tutela di tanti amici che ogni giorno lottano contro l’indifferenza, per chiedere il diritto alla salute mentale.