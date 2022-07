Protesta taxi. Cori sessisti contro Selvaggia Lucarelli

1 0

È successo ancora. Tra fumogeni e lancio di bombe carta, in una Roma blindata va in scena l’ennesimo atto di uno sciopero a oltranza dei tassisti che ha il suo apice in via del corso a Roma, a poca distanza da Palazzo Chigi. Così dopo Napoli, anche i tassisti romani intonano l’ignobile coro sessista e misogino contro Selvaggia Lucarelli. «Selvaggia Lucarelli è una puttana» era già accaduto a Napoli durante lo sciopero dei tassisti, cori che si sono diffusi un po’ in tutta Italia, come un virus dell’insulto a contagiare le proteste dei tassisti delle città italiane.

La giornalista, in un editoriale su Domani, aveva espresso la sua opinione sui tassisti, criticando la loro proposta di stralciare l’articolo 10 dal disegno di legge per difendere quelli che reputano i loro diritti contro le nuove formule di trasporto, come Uber, articolo che promuove la concorrenza anche in sede di conferimento delle licenze. Tanto è bastato a scatenare l’ennesima rappresaglia nei confronti di Selvaggia Lucarelli, vittima ancora una volta di insulti e intimidazioni non solo perché cronista attenta ma anche e soprattutto perché donna.

«Guardateli bene – risponde sui social – perchè questi sono quelli che dicono di essere vittime e onesti cittadini. Omuncoli che pensano di intimorire una giornalista a suon di cori che non raccontano me, raccontano loro.»

Nel frattempo proseguono le proteste “estreme”. Cinque tassisti si sono incatenati alle recinzioni di ferro di fronte a Palazzo Chigi, mentre a Napoli centinaia di taxi hanno occupato piazza del Plebiscito esponendo uno striscione (fascio-font) di protesta contro Uber e il sindacalista romano Loreno Bittarelli di Radiotaxi.

E mentre a Roma va in scena l’odio, l’Associazione nazionale D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza ha pubblicato il nuovo report annuale. Soltanto nel 2021 sono state accolte complessivamente 20.711 donne, con un incremento – rispetto al 2020 – del 3,5%.

Il Report completo è disponibile sul sito >>> https://t.co/StpIL3HDYe

