3 maggio a Roma. Il Municipio VIII dedica un doppio appuntamento a David Sassoli

In occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, che si celebra il 3 maggio, il Municipio VIII promuove un’iniziativa in ricordo di David Maria Sassoli, giornalista e Presidente del Parlamento Europeo con due appuntamenti: alle ore 16.00 l’inaugurazione di una panchina bianca dedicata e intitolata a Sassoli, in via del Campo Boario (Porta San Paolo) alla presenza dei familiari e una tavola rotonda in ricordo di David Sassoli, in programma dalle ore 17.00 presso Industrie Fluviali – Ecosistema Cultura (via del Porto Fluviale, 35). Dove prenderanno parte all’iniziativa: il Presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il Presidente della FNSI Giuseppe Giulietti, l’eurodeputato Massimiliano Smeriglio e i giornalisti Emma D’Aquino, Roberto Natale, Fiorenza Sarzanini e Paolo Borrometi.

“La Giornata mondiale della libertà di stampa sarà l’occasione per ricordare Sassoli, giornalista, uomo delle istituzioni e convinto difensore dei valori di uguaglianza e libertà, con due appuntamenti nel nostro territorio. Inaugureremo assieme ai suoi familiari una panchina dedicata a David e successivamente faremo una tavolo rotonda, alla presenza delle istituzioni, dei rappresentanti politici e dei giornalisti per riflettere sull’importanza dei principi a tutela dell’art. 21 e di informazione, del pluralismo e dell’indipendenza dei media ancora incredibilmente minacciati in Europa in questi anni funestamente attraversati da una guerra e da una pandemia. La crescente diffusione della disinformazione in un ambiente mediatico sempre più complesso chiama le istituzioni locali, nazionali e sovranazionali a promuovere misure di sostegno al giornalismo e all’informazione di qualità affinché i media svolgano il loro ruolo secondo gli standard e l’etica professionale e garantendo a tutti i cittadini un’informazione libera e democratica.” – così il Presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri