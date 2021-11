Un compleanno triste ma Abuna Paolo vive in noi

0 0

“Padre Paolo Dall’Oglio è morto. Senza alcuna, ragionevole, ombra di dubbio”.

Ci sono voluti 48 giorni per elaborare e accettare l’ineluttabile…

Quelle parole, pronunciate da una fonte autorevole e indiscutibile, mi hanno distrutta.

Non riuscivo, non potevo più rilanciare, ogni giorno, la mia richiesta di verità per Paolo…

Dover rinunciare a quel piccolo segno di speranza mi aveva annichilita.

Ma oggi, nel giorno del suo compleanno, sento, so, che la cosa giusta è ricordare.

Perché il suo pensiero “vive”, anche se abuna Paolo non c’è più.

Auguri Paolo, il mio regalo per te è rinnovare ogni giorno il tuo messaggio di pace e continuare a chiedere verità.

Sono trascorsi 3032 giorni senza di te, amico mio.

Nove anni che non ho mai smesso di pensarti e di sentire la tua mancanza

Ma sei con me, dentro di me.

Sempre!

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21