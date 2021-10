“Tre minuti e poi”. In rete da ottobre un nuovo podcast dedicato a storia e memoria

0 0

C’è una nuova iniziativa editoriale nell’aria e respira di storia. Prende il via un vero e proprio giornale radio della memoria”, progetto targato Area in collaborazione con l’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, fondazione che ha l’obiettivo di favorire la costruzione e la diffusione delle storie e delle memorie collettive dei movimenti sociali attraverso la ricerca e raccolta di documenti audio-visivi.

“Tre minuti e poi” è una nuova trasmissione dedicata al rapporto tra memoria e futuro in cui si analizzano delle vicende che possono essere contemporanee o storiche in una chiave in cui si sommano riflessioni sotto forma di commento giornalistico, un’analisi fornita da un ospite di grande valore intervistato e un audio storico che racconta in maniera esplicita ciò di cui si parla. A condurla è il giovane giornalista e scrittore Roberto Bertoni che, attingendo all’archivio AAMOD, e non solo, approfondirà ogni venerdì dalle ore 15 una storia di ieri con profondi legami con il nostro presente, per comprendere che anche l’attualità più stringente ha sempre le proprie radici nel

passato.

Il numero zero, in onda dal primo ottobre, avrà come oggetto i 20 anni dalla tragedia della guerra in Afghanistan: cosa è rimasto e dove sta andando il Paese. Ospite del programma sarà la giornalista Tiziana Ferrario.

Il podcast sarà ascoltabile in tutta Italia su Radio Immagina



Roberto Bertoni (Roma, 24 marzo 1990)

Giornalista e scrittore, collabora da anni con numerose testate: AREL (per cui nell’ultimo anno ha intervistato, fra gli altri, Javier Cercas e Tahar Ben Jelloun), Confronti, TPI, Articolo 21, Ytali, Focus on Africa e Jobsnews. Per Imprimatur ha realizzato due libri-intervista con Fassina e Mineo e i dialoghi fra Ermete Realacci e monsignor Giuseppe Pennisi e Lorenza Carlassare e Silvia Chimienti. Sempre con Imprimatur è uscito il saggio Protagonisti senpre. Un secolo di storia visto con gli occhi dei giovani e Ancora qui!, un romanzo dedicato alla storia della Juventus. In occasione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia ha pubblicato con Aletti il romanzo storico La storia delle storie. Autore di due raccolte di poesie, ha vinto, in ambito poetico, tre premi letterari e frequentato per diverso tempo l’Universitas montaliana allora presieduta da Maria Luisa Spaziani. Già allievo della Scuola di Politiche fondata da Enrico Letta, dal 2018 conduce, sulla sua bacheca Facebook, il programma di cultura e approfondimento politico L’Emiciclo (da quest’anno in onda anche sulla piattaforma web di Radio Radicale) e ha partecipato alle maratone del TPI dedicate a vari appuntamenti elettorali.

