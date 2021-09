Perquisizioni della Digos in cinque città, esponenti no vax preparavano un sit in con violenze

0 0

Una serie di perquisizioni a casa di esponenti no vax in cinque città italiane hanno evitato possibili episodi di violenza nella manifestazione già annunciata nella capitale. L’operazione è stata condotta poche ore fa dalla Digos di Bergamo, Roma, Venezia, Padova e Reggio Emilia. Oltre alle abitazioni degli indagati, i controlli hanno riguardato computer, cellulari, tablet e account social. Tutte le persone coinvolte nell’indagine ipotizzavano su alcune chat violenze, anche con armi, durante, appunto, l’imminente raduno No Vax a Roma. L’allarme per i disordini e le violenze era scattato nei giorni scorsi quando ci sono state altre perquisizioni a Roma all’interno del gruppo di estrema destra Forza Nuova.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21