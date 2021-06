Solidarietà al popolo bielorusso, domani in piazza con “Supolka”

0 0

Domani (giovedì 3 giugno, alle 18) si svolgerà a Roma, presso piazza dell’Esquilino, di fronte all’Obelisco, la manifestazione dedicata alla protesta contro l’atto del dirottamento del volo internazionale da parte del regime di Lukashenko e alla solidarietà al popolo bielorusso nella sua lotta per la libertà. L’iniziativa viene organizzata dal gruppo romano dell’Associazione Bielorussi in Italia “Supolka” e aspetta la partecipazione dei Radicali Roma, nonché degli onorevoli Lia Quartapelle e Riccardo Magi, degli esponenti istituzionali dei partiti e delle associazioni italiani dal PD a Più Europa, Italia Viva, Europa Verde, Volt Italia e dei membri dei sindacati italiani (Cgil, Cisl e Uil) ed inoltre dei rappresentanti della comunità lituana e ucraina. Per Articolo 21 sarà presente Tiziana Ciavardini per un intervento a supporto della battaglia per la democrazia. L’evento avrà come testimoni i membri dell’Associazione Bielorussi in Italia “Supolka” con gli interventi successivi degli esponenti politici italiani presenti.

