Bielorussia. Tante le manifestazioni in Italia a sostegno dei prigionieri politici

0 0

Il 28 e 29 maggio in Italia si sono svolte le manifestazioni a sostegno dei prigionieri politici bielorussi e contro l’escalation di violenze da parte del regime dittatoriale di Lukashenko. Un’altra manifestazione si svolgerà a Roma il 3 giugno.

Gli studenti dell’Università di Padova hanno manifestato davanti alla sede dell’ateneo 28 maggio per i diritti dei loro coetanei, gli studenti bielorussi incarcerati per aver aderito al movimento studentesco contro le violenze della dittatura e le elezioni presidenziali truccate. Il movimento Movements.For.Freedom si è formato a marzo in seguito alla lezione di un’attivista di Associazione bielorussi in Italia “Supolka” sull’invito del Professor Marco Mascia al fine di informare e sensibilizzare gli studenti italiani su quanto sta accadendo in Bielorussia. La nascita del MFF conferma che l’obiettivo è stato raggiunto: il gruppo dei giovani attivisti sta portando la loro causa con impegno genuino.

Sabato 29 maggio Milano, Bologna e Palermo sono scesi in piazza per la giornata mondiale di mobilitazione per la Bielorussia. L’iniziativa è stata lanciata da Svetlana Tikhanovskaya e sostenuta dalle diaspore di tutto il mondo. I bielorussi chiedono l’aiuto alla comunità internazionale per gestire la gravissima crisi dei diritti umani che ha travolto il Paese nel 2020 e raggiunto il culmine con il dirottamento del volo Ryanair al fine di arrestare il blogger e giornalista Roman Protasevich. Protasevich è stato co-redattore della testata indipendente Nexta che ha svolto un ruolo fondamentale nell’informare i bielorussi sulla situazione nel paese, sulle proteste, ma soprattutto sulle brutali violenze del regime che altrimenti avrebbero potuto rimanere nell’oscurità. Oltre ad aver fornito delle informazioni sulla situazione ai manifestanti durante le proteste pacifiche in tempo reale, Nexta aveva fatto alcune inchieste su Lukashenko e il suo entourage che ha presentato al pubblico negli efficaci documentari. Tutto ciò spiega la motivazione dell’atto di terrorismo di stato che può essere riassunto in due parole: vendetta personale.

A Bologna è venuto a sostenere la manifestazione della comunità bielorussa locale l’Assessore alle attività produttive e relazioni istituzionali Marco Lombardo, mentre a Palermo l’evento si è svolto con la partecipazione del parlamentare Aldo Penna.

Milano ha visto una ricca presenza di attivisti, politici e rappresentanti delle autorità locali che sono intervenuti con le parole di solidarietà e sostegno del martoriato popolo bielorusso. Si tratta di:

Pierfrancesco Majorino – presidente Casa Comune e Europarlamentare per il PD (MEP)

Vincenzo Scuotto – Responsabile Immigrazione e Dialogo interreligioso PD Milano

Francesco Biglieri – Segretario Articolo Uno Milano

Yuri Guaiana e Massimiliano Melley – Più Europa – Radicali Milano

Barbara Pollastrini – deputata della Camera del PD

Roberto Cociancich – coordinatore Italia Viva Milano

Tiziana Elli – Giovani Democratici Milano

Silvia Dumitrache – ADRI

Diana De Marchi – Consigliera Comunale Milano

I partiti e le organizzazioni che hanno sostenuto e aderito alla manifestazione:

Partito Democratico (PD) Milano Metropolitana Più Europa Milano Più Europa – Radicali Milano, centro regionale Lombardia. Associazione Enzo Tortora Radicali Milano. Casa Comune Donne Democratiche Milano Giovani Democratici Milano Socialisti Milanesi Italia Viva Milano Articolo Uno Milano Metropolitana UIL – Milano e Lombardia Gariwo – Foresta dei Giusti ANED Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti ADRI Associazione Donne Romene in Italia Portale delle notizie lituano ITLIETUVIAI.IT

Un’altra manifestazione si svolgerà a Roma il 3 giugno alle ore 18.00 in piazza dell’Esquilino, tra l’obelisco e via Cavour.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21