Patrick Zaki cittadino onorario anche a Latina, mozione approvata all’unanimità

Da ieri Latina ha un cittadino in più, Patrick Zaki. La proposta è stata approvata in consiglio comunale su iniziativa del gruppo locale di ” 6000 sardine”.

“Siamo felici che la nostra proposta di mozione di rendere Patrick Zaki nostro concittadino sia stata non solo presentata in consiglio comunale, ma soprattutto approvata all’unanimità dei presenti. – sottolinea in una nota la portavoce Anna Claudia Petrillo – Attraverso il conferimento della cittadinanza onoraria la nostra comunità si è espressa contro l’ingiusta detenzione di un essere umano

che gode dei nostri stessi diritti. È un gesto simbolico ma importantissimo. Una scelta già intrapresa in molti comuni italiani e oggi anche a Latina. Ora ci auguriamo che avverrà lo stesso in Parlamento: abbiamo consegnato – tramite la parlamentare Lia quartapelle – centinaia di migliaia di firme che chiedono di conferire la cittadinanza italiana a Patrick Zaki”.

