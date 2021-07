Dalle manifestazioni culturali alle attività sportive, dalla pulizia delle spiagge alla tutela degli animali, le campagne di crowdfunding per salvare l’estate 2021  

Come sarà l’estate 2021? Se lo chiedono in molti e questa volta il primo pensiero non va alle previsioni meteo, ma a quali ricadute sociali ed economiche avrà la crisi generata dalla pandemia durante la stagione estiva.

Un cauto ottimismo sembra pervadere il Paese, stando ai dati dell’ultimo report del Centro studi turistici per Assoturismo, l’estate italiana 2021 vedrà 33 milioni di arrivi e 140 milioni di pernottamenti, solo nelle strutture ricettive “ufficiali”, un incremento del +20,8% sul 2020 e un fatturato complessivo di 12,8 miliardi di euro. Dati incoraggianti ma che non raggiungono i livelli pre-Covid, infatti, l’estate 2019, aveva registrato 73,5 milioni di presenze in più.

Malgrado tutto, la voglia di ricominciare è forte e tale spinta si può rintracciare anche nelle numerose campagne online lanciate proprio con l’obiettivo di sostenere manifestazioni, festival, concerti estivi e molto altro. Gestori di spazi culturali, impianti sportivi o semplici cittadini che intendono promuovere incontri per favorire la socialità e la cultura, hanno lanciato delle raccolte fondi sulla piattaforma GoFundMe.

Armonie tra cielo e terra è l’iniziativa ad alta quota di Elena che con un gruppo di amici ha pensato di organizzare due concerti estivi in Val Masino (LC), salendo a piedi con gli strumenti in spalla per suonare musica classica in mezzo alla natura incontaminata. Tornando a bassa quota, l’associazione Lanterne Magiche, composta da giovani ragazzi di Roma, sta lavorando per allestire un’arena all’aperto al Fonte Park Eur, centro sportivo del quartiere Vigna Murata, obiettivo “riportare il cinema alle persone e le persone al cinema”.

Non solo cultura, ma anche attenzione all’ambiente e volontà di sensibilizzare le coscienze su temi che riguardano la salvaguardia dell’ecosistema marino. Blue-Life, associazione di tutela ambientale, nata da un gruppo di ragazzi di La Spezia, si occupa della pulizia di spiagge e luoghi verdi ed ha lanciato una raccolta fondi per sostenere i numerosi progetti in essere: Santa Teresa, Falconara, La Caletta, Fiascherino, Baia Blu, Portovenere e Lerici, sono solo alcune delle spiagge ripulite dai volontari.

Anche alcune associazioni locali di luoghi turistici a volte scelgono di ricorrere allo strumento del crowdfunding, ne è un esempio la campagna Pesci mangia plastica avviata dalla Pro Loco di Sapri. Le donazioni saranno destinate all’installazione di opere di acciaio a forma di pesce da posizionare in tre punti della Baia e uno sulla spiaggia di San Francesco, con lo scopo di sensibilizzare i cittadini ed i turisti al corretto conferimento dei rifiuti di plastica, evitando la dispersione nell’ambiente e nel mare.

Uno dei leitmotiv della stagione estiva è la pratica dell’abbandono degli animali domestici. Per questo Oasi Ohana, un santuario per cani randagi e abbandonati, ha bisogno di un ampliamento della sua struttura per far fronte alla crescente emergenza di abbandoni, garantire accoglienza e dare più spazio agli amici a quattro zampe.

Infine, sono numerose le campagne organizzate da proprietari di strutture sportive che a causa della pandemia non hanno potuto riaprire per molti mesi, ed ora, seppur con grandi sacrifici, stanno tentando di ricominciare; tuttavia le spese economiche degli impianti sportivi sono enormi, per questo ASD Polisportiva Riccione ha avviato una raccolta per continuare a garantire i servizi in estate. Così, anche Amatori Nuoto SSD, punto di riferimento per lo sport acquatico nella Bassa Padovana, chiede un aiuto. In questi mesi l’impianto è rimasto aperto per permettere gli allenamenti degli atleti, ma questa scelta ha pesato molto sui costi di gestione. Si tratta spesso di realtà presenti sul territorio da oltre 30 anni e che inevitabilmente hanno assunto nel tempo un ruolo sociale.

Quest’anno, la gestione di concerti, arene cinematografiche, manifestazioni culturali, luoghi ricreativi di aggregazione e riflessione collettiva, va salvaguardata più che mai perché è anche da queste preziose attività che si deve ricominciare.