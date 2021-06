I giornalisti del Veneto celebrano la Festa della Repubblica e l’articolo 21 della Costituzione

0 0

E’ proseguita anche oggi, 2 giugno Festa della Repubblica, la mobilitazione dei giornalisti del Veneto per chiedere al Governo di inserire nell’agenda politica del Piano nazionale di ripresa e resilienza anche l’informazione e il rilancio dell’intero settore. Fondamentale battaglia per la democrazia è la difesa e il rilancio dell’articolo 21, che contempera sia il dovere di informare che il diritto a essere informati in maniera corretta, e che è fra gli articoli più bistrattati della Costituzione.

Il consiglio direttivo regionale del Sindacato giornalisti Veneto, convocato in seduta straordinaria, on line, alle 11.15 ha visto protagonista il presidente della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) Giuseppe Giulietti, introdotto dal saluto video del presidente della Regione, Luca Zaia, che nell’impossibilità di intervenire non ha voluto mancare di manifestare la propria vicinanza ai giornalisti veneti. A seguire una riflessione dell’onorevole Federico Fornaro, autore del libro “2 giugno 1946. Storia di un referendum” (Ed. Bollati Borlinghieri).

