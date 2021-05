Stasera Franco Di Mare in Vigilanza Rai, domande su Fedez ma anche su Report

0 0

Stasera il direttore di Rai3 Franco Di Mare sarà ascoltato dalla commissione di Vigilanza Rai sul caso Fedez-Primo Maggio ed in particolare sulle accuse rivolte dall’artista al Servizio Pubblico che, a suo dire, non lo avrebbe lasciato libero di esprimersi sul palco del Concertone. L’occasione, secondo quanto ha riportato l’Adnkronos, “sarà colta anche per approfondire ‘in calce’ il tema del rapporto fra il diritto-dovere di cronaca e il Servizio Pubblico alla luce del servizio di Report, andato in onda su Rai3, lunedì sera, dedicato al leader di Italia Viva Matteo Renzi e al suo incontro con l’agente dei servizi segreti Marco Mancini avvenuto in un autogrill. E questo perché sembra che il presidente abbia fatto presente ai commissari di considerare prioritario che il Servizio Pubblico si mostri “irreprensibile e inattaccabile” quanto ai suoi obblighi di informazione, previsti dal contratto di servizio, proprio per tutelare in generale il ruolo del giornalismo investigativo. In sostanza la domanda è se e con quali modalità le immagini diffuse dalla trasmissione, che sono di provenienza privata e coperta da riservatezza, potessero essere usate sebbene non rappresentassero inequivocabilmente la prova di un reato”. Il direttore Di Mare dovrà quindi rispondere alla commissione riguardo le modalità di utilizzo, la provenienza delle immagini, le valutazioni fatte per la loro diffusione e la costruzione del servizio. Report continuerà a tenervi informati sulla vicenda

