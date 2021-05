Articolo 21 al fianco di UsigRai nella giornata dedicata a #LaNostraRai

0 0

Articolo 21 aderisce e fa propria la mobilitazione indetta da UsigRai per oggi 12 maggio alle 15 sotto lo slogan #LaNostraRai per chiedere la governo di dar vita al nuovo Consiglio di Amministrazione “autonomo, indipendente e di alto profilo” e per sollecitare il Parlamento a “dare una corsia preferenziale ai disegni di legge di riforma della governance”. A Roma e in tutte le città dove sono attivi i nostri circoli regionali parteciperemo ai presidi sotto le sedi della Rai. Lo annunciano il presidente e la portavoce nazionale dell’associazione per la libertà di espressione, nata all’indomani dell’editto bulgaro.

“Articolo21 è nata proprio in nome di un Servizio pubblico libero da condizionamenti, bavagli e spartizioni da parte della politica, siano i partiti che, ancora di più, oggi dal governo. Per questo, insieme al sindacato dei giornalisti, alle associazioni di autori e artisti e a personalità del mondo accademico, nel corso degli anni abbiamo dato vita a un confronto per arrivare a proposte condivise di riforma della Rai.

Finora questo percorso, a parte qualche singolo parlamentare, o a volte qualche membro di passati governi, sinceramente interessato all’indipendenza e alla crescita del servizio pubblico, non ha trovato interlocutori nelle istituzioni. Per questo confidiamo nell’impegno dichiarato del presidente della Camera Fico, che ci ha ricevuto insieme alla Fnsi in occasione della Giornata mondiale per la libertà di stampa, di riavviare l’iter delle proposte di riforma della governance della Rai. Un impegno che contiamo abbia anche una ricaduta sulle prossime nomine dei vertici di viale Mazzini: si apra un vero e trasparente confronto sulle candidature e la scelta sia motivata di fronte ai cittadini, unici veri azionisti del servizio pubblico, e ispirata ai principi del contratto di servizio e della Costituzione.”

