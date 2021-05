RS10 anni di Rumor(s)cena dal Teatro di Rifredi di Firenze

0 0

Sabato 15 maggio alle ore 16.30, in collegamento dal Teatro di Rifredi di Firenze, e in diretta sulla pagina facebook 10 anni di Rumor(s)cena, si svolge un dibattito per discutere del teatro in epoca Covid-19: teatro in streaming, in televisione, digitale, quale futuro? Teatro e pubblico in presenza, quale futuro? Partecipano: Francesca Mazza, attrice, Tommaso Sacchi assessore alla Cultura del Comune di Firenze, Giuseppe Giulietti presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Laura Palmieri critico teatrale di RAI Radio 3 “Teatri in prova”, Anna Bandettini critico teatrale di Repubblica Oliviero Ponte di Pino giornalista e critico teatrale (Ateatro), Andrea Pocosgnich critico teatrale Teatro e Critica, l’attrice Licia Lanera, l’attore e regista Roberto Latini, Caterina Barone professore associato al Dipartimento dei Beni culturali Università di Padova, Alessandra De Martino ricercatore e professore associato al’Università di Warwick (Inghilterra), gli attori Enzo Vetrano e Stefano Randisi, David Baronio direttore artistico del Teatro Akropolis di Genova, in dialogo tra loro.

Perché Rumor(s)cena ?

“Rumors” è il titolo del della commedia scritta Neil Simon, traducibile in italiano in pettegolezzi o chiacchere. Si riferisce ai rumor di cui il dramma è pieno, alludendo all’ambiguità del mondo della borghesia. Rumor(scena) si occupa anche di teatro ma va … oltre . Lo spazio scenico dal greco σχηνέ, skené: una scena è la più piccola unità narrativa che abbia una propria autonomia all’interno di una sceneggiatura, di un copione, di una drammaturgia. La s in parentesi per differenziare e mutuare la parola scena in cena. Fin dall’inizio della sua registrazione in Tribunale a Bolzano avvenuta il 16 maggio del 2011, ogni trasferta (nel 2011 e 2012 Rumor(s)cena è stato accreditato da 15 festival estivi e oltre 30 teatri in tutta Italia) necessitava il dover consumare un pasto notturno dopo gli spettacoli. Da qui l’idea di segnalare anche gli indirizzi di trattorie e ristoranti aperti fino a tardi nella rubrica A tavola dopo il teatro

Rumor(s)cena definito “istruzioni per una visione consapevole e oltre…” si colloca come spazio di riferimento, analisi, lettura, e sguardo critico rivolto al teatro innovativo e sperimentale, contemporaneo, anche se le categorie non hanno più senso definirle con dei limiti prestabiliti. La scelta fin dall’inizio è stata di affiancare le compagnie emergenti e seguirne la loro poetica, assistendo anche in più occasioni alle repliche dello stesso allestimento portato in scena. Uno sguardo su lunghe distanze ripetuto nel tempo.

Compagnie come i Sotterraneo, Ricci Forte, Fanny & Alexander, Motus, sono state scelte per questo percorso di affiancamento e critica militante. Lo stesso spettacolo è stato visto più volte in città diverse e recensito a distanza di tempo. Artisti come Danio Manfredini e Roberto Latini sono stati seguiti spesso nelle loro tournée per capire la loro poetica e i processi di creazione artistica.

Rumor(s)cena è membro del sito www.newinit.org International Network of Italian Theatre (INIT) come unica testata di critica teatrale italiana. Il Network ha come visione quella di creare una piattaforma per il mutuo sostegno e la cooperazione tra studiosi e professionisti del teatro al fine di promuovere il teatro italiano a livello internazionale e di ampliarne l’impatto sulla comunità. La piattaforma è curata dalla professoressa co-fondatrice e direttrice Alessandra De Martino ricercatrice associata dell’Università di Warwick. Ne fanno parte tra gli altri Roberto Cavosi, Lella Costa, Dacia Maraini, Anna Laura Mariani, Paolo Puppa.

Nel 2012, ad un anno dalla sua fondazione, Rumor(s)cena è stato classificato da fogliodisala.it tra i i cinque migliori siti di critica teatrale “Sito affidabile curato e diretto da Roberto Rinaldi, recensisce spettacoli teatrali più o meno in tutta Italia, dedicando particolare attenzione alla scena del Nord-Est. Introduce una curiosa sezione “A tavola dopo il teatro”, con consigli su dove mangiare dopo lo spettacolo”

Francesca Mazza è la madrina che ha tenuto a battesimo Rumor(s)cena il 19 maggio del 2011 allo Spazio Off di Trento diretto da Daniele Filosi, dove si è svolta l’inaugurazione. L’attrice (Premio Ubu 2010 per l’interpretazione di West dei Fanny & Alexander) sarà presente sul palcoscenico Teatro di Rifredi di Firenze sabato 15 maggio alle 16.30 per festeggiare i dieci anni della testata giornalistica. A fare gli onori di casa Giancarlo Mordini e Angelo Savelli rispettivamente direttore artistico e regista del Teatro di Rifredi.

Diventato… Rumor(s)cena e oltre … si occupa anche di giornalismo etico e deontologico, una rubrica chiamata co-scienze, dove trovano spazio argomenti di medicina e scienza e temi sociali.

D al 2011 al 2021 sono 3650 le recensioni, interviste, presentazioni, editoriali pubblicati, di cui 998 sono firmate da Roberto Rinaldi. Nel corso dei dieci anni sono 84 le diverse firme che hanno scritto e recensito, tra cui segnaliamo anche Claudia Provvedini del Corriere della Sera.

