Leali delle Notizie presenta il programma e gli ospiti della X edizione del Festival del Giornalismo

L’associazione culturale Leali delle Notizie ha presentato, questa mattina, al palazzo municipale di Ronchi dei Legionari, la decima edizione del Festival del Giornalismo. Leali delle Notizie ha lavorato a lungo per portare ancora una volta sul territorio regionale una manifestazione culturale di qualità che si svilupperà dal 24maggio al 1° giugno con gli incontri itineranti di “Aspettando il Festival…” e dall’11 al 16 giugno con gli appuntamenti del tanto atteso Festival del Giornalismo a Ronchi dei Legionari. In città esso sarà ospitato nelle tre tradizionali location del centro cittadino: il palatenda di piazzale Martiri delle Foibe, piazza Francesco Giuseppe I ed il giardino di piazzetta dell’Emigrante. Saranno quindici giorni intensi in cui si susseguiranno 280 ospiti nazionali e internazionali, 85 incontri, 50 panel, 20 presentazioni editoriali, 5 spettacoli, 5 masterclass, 3 mostre, 3 documentari e 2 premi giornalistici. “Aspettando il Festival” verrà ospitato nei Comuni di San Canzian d’Isonzo, San Pier d’Isonzo, Staranzano, Gradisca d’Isonzo, Aquileia, Sagrado, Fogliano Redipuglia eGorizia.

Anche quest’anno il Festival del Giornalismo si aprirà e chiuderà con la consegna di due premi giornalistici. L’11 giugno la manifestazione culturale verrà inaugurata con la cerimonia di consegna della terza edizione del premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini. Esso vuole ricordare la giornalista, nonché vicepresidente di Leali delle Notizie, Cristina Visintini, scomparsa prematuramente nell’agosto 2021. Un premio dedicato ai ragazzi tra i 18 e i 35 anni, con l’obiettivo di incentivare e promuovere l’inserimento dei giovani nella professione giornalistica e nel mondo dell’informazione. Come nel 2023, anche quest’anno ci saranno ben tre premiati, uno per ognuna delle seguenti categorie: “articolo su carta stampata”, “reportage (foto o video inchiesta)” e “podcast o prodotti web”. I tre giovani, i cui lavori sono stati valutati da un apposito comitato scientifico, supporteranno l’ufficio stampa di Leali delle Notizie durante la manifestazione culturale.

Come ormai vuole la tradizione, nell’ultima giornata del Festival, domenica 16 giugno, si svolgerà la cerimonia di consegna della settima edizione del premio Leali delle Notizie in Memoria di Daphne Caruana Galizia, con cui l’associazione vuole ricordare la giornalista maltese uccisa in un attentato il 16 ottobre 2017. Ma è anche un modo concreto sia per sostenere la sua famiglia nella ricerca della verità sul tragico delitto, sia anche per lottare a favore della libertà di stampa nel mondo. Matthew Caruana Galizia, figlio di Daphne, consegnerà personalmente il premio al giornalista indicato da un apposito comitato scientifico, distintosi per la sua grande professionalità, per le sue inchieste e le sue ricerche: si tratta di Sigfrido Ranucci, autore e conduttore del programma Report, in onda su Rai 3. Ranucci sarà a Ronchi dei Legionari anche per presentare il suo ultimo libro La Scelta. Il comitato scientifico gli ha riconosciuto la grande capacità nel realizzare un giornalismo di inchiesta, che comporta notevoli rischi e non poche difficoltà di vario genere. Il premio gode ancora una volta dell’alto patrocinio del Parlamento Europeo.

«Non nascondo di essere decisamente emozionato nel presentare questa decima edizione del Festival del Giornalismo – ha detto il presidente di Leali delle Notizie Luca Perrino -. Eravamo partiti nel 2015 con tre giorni, cinque incontri, una ventina di ospiti e non molto pubblico in quelle giornate del 26, 27 e 28 giugno con entusiasmo e passione. Elementi che ci contraddistinguono ancora oggi, anche se la complessità nell’organizzare un evento del genere si fa sempre più sentire. Come ogni anno, ci abbiamo messo testa e cuore nel predisporre il programma, nella speranza di offrire al pubblico appuntamenti stimolanti e di qualità. Ci riempie d’orgoglio vedere come un piccolo centro del nord est italiano possa diventare un punto di riferimento culturale nazionale».

Negli ultimi anni Leali delle Notizie ha avuto modo di allargare i propri orizzonti e di stringere nuovi legami con altre realtà regionali, nazionali e internazionali.

L’edizione 2024 del Festival del Giornalismo potrà anche godere del patrocinio del Salone Internazionale del Libro di Torino. Un’attestazione di apprezzamento e di sostegno a un’iniziativa di natura editoriale che il Salone riconosce come meritevole. Il Festival di Leali delle Notizie è stato anche selezionato tra festival letterari che verranno raccontati e promossi al salone del Libro di Torino, che quest’anno si svolgerà da giovedì 9 a lunedì 13 maggio. Il progetto si chiama “Luci sui festival” e ha l’obiettivo di mettere in connessione e dare visibilità a manifestazioni ed eventi culturali che ogni anno su tutto il nostro territorio danno vita a momenti in cui lettori e lettrici, autori e autrici hanno la possibilità di ritrovarsi e di arricchirsi. Il Salone accenderà i riflettori e darà spazio sui propri canali di comunicazione a tutti i festival che, da Nord a Sud e nelle Isole, in provincia, in città, al mare e in montagna, illuminano con la letteratura il nostro Paese.

Il Festival del Giornalismo ha ricevuto anche quest’anno il patrocinio del Ministero della Cultura. Non va inoltre dimenticato il grande sostegno da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, dell’amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari, della Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia e della Fondazione benefica Kathleen Foreman Casali di Trieste,senza i quali questa manifestazione culturale sarebbe impossibile da realizzare. Con la X edizione si è inoltre insediato un comitato scientifico che aiuta l’associazione a portare avanti un Festival sempre più corposo.

Nel 2024 si è rinnovata la collaborazione con le associazioniThesis del Dedica Festival di Pordenone, Vicino/Lontano di Udine, Heraldo Ets del Festival del Giornalismo di Verona, Articolo 21, Treviso Giallo, Fondazione Luchetta OtaD’Angelo Hrovatin di Trieste, Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, l’Associazione Italiana Giornalismo Costruttivo, il Forum italo-sloveno di Lubiana per regalare al pubblico un Festival ancora più ricco di incontri. Importanti anche le collaborazioni con il Fake News Festival di Udine, il teatro Miela-Bonawentura di Tieste, l’associazione culturale Apertamente di Monfalcone, l’associazione Illustra di Monfalcone, il Festival dell’Acqua di Staranzano, 24 Onlus, Circolo del tango argentino di Trieste, Libera Presidio di Gorizia, Lettori in cantiere della biblioteca comunale di Monfalcone e l’associazione editori del Friuli Venezia Giulia. Leali delle Notizie ha anche rinnovato la collaborazione con Google News, servizio online di aggregazione di notizie che gioca un ruolo sempre maggiore nella divulgazione dell’informazione.

Nella presentazione del programma della decima edizione del Festival del Giornalismo ha portato il suo saluto il sindaco di Ronchi dei Legionari Mauro Benvenuto: «È con grande entusiasmo che accolgo il Festival del Giornalismo, organizzato, in collaborazione con la nostra amministrazione comunale, dall’associazione culturale Leali delle Notizie. Questo evento rappresenta un’opportunità straordinaria per la nostra città di accogliere ospiti di spicco nazionali e internazionali. Non solo ha risonanza nella nostra Regione, che ringrazio per il suo fondamentale contributo, ma ha un impatto a livello nazionale ed oltre i confini della nostra penisola, grazie sicuramente alla sua eccezionalità. Questo Festival promuove il dibattito e la riflessione sulla professione giornalistica e sul ruolo dei media nella nostra società, affrontando temi di attualità e cultura fondamentali. In un’epoca in cui l’informazione è cruciale, questo evento offre un’opportunità preziosa per esplorare e comprendere meglio le sfide globali, celebrando il potere della narrazione e della libertà di stampa. Ringrazio l’associazione per il loro straordinario impegno nell’organizzare un evento così significativo, che contribuisce alla crescita culturale e all’arricchimento del tessuto sociale della nostra comunità».

A rappresentare la Regione e, in particolare, il presidente del consiglio regionale, Mauro Bordin, è stato il consigliere regionale, Diego Moretti. A portare il loro saluto anche la senatrice, Francesca Tubetti, il presidente della commissione cultura della Regione, Diego Bernardis, il direttore della Cassa rurale del Friuli Venezia Giulia, Andrea Musig, il consigliere della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia, Paolo Buzzulini, in rappresentanza dell’Università degli Studi di Udine, la professoressa Renata Kodilja, professoressa di psicologia sociale ed il presidente regionale dell’Ordine dei Giornalisti, Cristiano Degano.

INFORMAZIONI

INFOPOINT

Situato in piazzetta dell’Emigrante, durante gli orari del Festival, dove si potrà ritirare il materiale informativo e/o sostenere la nostra associazione, diventando soci. Sarà anche attiva un’area ristoro.

BOOK CORNER

Gestito da Libreria Mondadori Bookstore di Monfalcone e situato accanto al palatenda in Piazzale Martiri delle Foibe

INGRESSO LIBERO

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Alcuni appuntamenti saranno inseriti nella formazione professionale dell’Ordine dei Giornalisti. Per informazioni e iscrizioni: www.formazionegiornalisti.it

Il programma può subire variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione

Il caso di maltempo alcuni appuntamenti potrebbero subire delle modifiche di location

Si consiglia di controllare il programma online aggiornato in tempo reale

Il Festival del Giornalismo chiede #VeritàeGiustiziaperGiulioRegeni

All’interno dell’Infopoint si potranno trovare i braccialetti e le spille gialle a offerta libera, per aiutare la famiglia a sostenere i costi delle spese legali.

Il Festival del Giornalismo chiede #GiustiziaperMarioPaciolla

All’interno dell’Infopoint si potranno trovare i braccialetti e le spille arancioni a offerta libera

INFOPOINT TURISMO FVG

Turismo FVG è presente nell’area del Festival, con materiale informativo [www.turismofvg.it].

Photo Credits: Luca A. D’Agostino – Phocus Agency

