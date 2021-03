Anmil entra nella rete del Premio Morrione

0 0

Siamo lieti di annunciare la bella notizia dell’ingresso di ANMIL, l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro, nella rete del nostro Premio.

“Siamo molto orgogliosi di essere entrati nella rete del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. La mission istituzionale di ANMIL non potrebbe infatti essere perseguita senza un giornalismo di inchiesta fattivo e concreto. Il tema della sicurezza sul lavoro, così come da un anno a questa parte della sicurezza sanitaria, ha bisogno di una sempre maggiore consapevolezza e coscienza civica. E questo lo si può raggiungere solo attraverso il bene e la pratica della verità dei fatti” ha dichiarato Zoello Forni, presidente nazionale ANMIL

“Si allarga la rete del nostro premio e lo facciamo continuando a seguire le orme di Roberto Morrione che ha sempre avuto grande attenzione per i temi del lavoro e dei lavoratori. Sotto la sua direzione Rainews24 ha costantemente illuminato le notizie che riguardavano le morti sul lavoro, gli sfruttati, i migranti-schiavi nel nostro paese e le diverse violazioni dei diritti dei lavoratori. Nel suo impegno civile ha sempre portato avanti queste tematiche e si è speso in prima persona anche in Rai perché i diritti dei lavoratori venissero rispettati. Anmil conosceva Roberto Morrione e aveva apprezzato e premiato il suo impegno su questi temi. Siamo dunque molto contenti che Anmil abbia deciso di incrociare la sua strada con la nostra.” ha dichiarato Mara Filippi Morrione, portavoce del Premio Morrione e dell’ass. Amici di Roberto Morrione