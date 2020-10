Una Carta Europea per la libera informazione, la prima copia per David Sassoli e per il Parlamento Europeo

Domenica 11 ottobre ad Assisi durante la catena della Pace Perugia-Assisi, verrà consegnata la “Carta Europea” per la libera informazione al Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli.

La Carta, naturale prosecuzione della “Carta di Assisi, Parole non Pietre”, verrà sottoposta al Parlamento Europeo con l’intento di mettere al centro dei diritti dei cittadini un’informazione libera, indipendente e capace di raccontare una società in evoluzione. Venerdì 9 ottobre la carta sarà al centro dell’evento organizzato da Articolo 21 con la collaborazione della catena Umana Perugia-Assisi 2020, della Sala Stampa della Basilica di San Francesco, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e di UsigRai. I lavori si terranno presso la sala dei Notari a Prerugia e in presenza avverrà nel rispetto delle regole anti covid. Si potrà seguire anche in diretta streaming sulla pagina Facebook di “San Francesco Assisi”, “Rivista San Francesco” e “Articolo 21”.

Sono previste le testimonianze dei giornalisti minacciati: Paolo Borrometi, Asmae Dachan, Paolo Berizzi e Nello Scavo.

L’apertura dei lavori è affidata a Roberto Natale, responsabile del comitato scientifico di Articolo 21, e a padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica. All’incontro parteciperanno anche padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi e Giuseppe Giulietti, Presidente della Federazione della Stampa Italiana. Per i partecipanti in presenza saranno disponibili copie della Carta e dell’Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”